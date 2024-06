Incidente sull'autostrada A1 tra Frosinone e Ceprano, macchina schiacciata contro lo spartitraffico da un tir

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un grave incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A1 al chilometro 635, tra Frosinone e Ceprano. L’incidente ha coinvolto un’automobile e un mezzo pesante che trasportava sacchi di granulato di materiale plastico. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei veicoli coinvolti hanno richiesto la chiusura temporanea del tratto autostradale interessato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, la Polizia Stradale, il personale del 118 e il personale di Autostrade per l’Italia, coordinando le operazioni di emergenza e gestione del traffico. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, e ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore.

Incidente su autostrada A1

Un grave incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A1 al chilometro 635, tra Frosinone e Ceprano.

L’incidente, avvenuto intorno alle 8.30 e ha coinvolto un’automobile e un mezzo pesante. Questo trasportava sacchi di granulato di materiale plastico. L’auto è rimasta schiacciata contro lo spartitraffico.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incidente su autostrada A1 tra Frosinone e Ceprano: uomo ferito ma vivo

Le dinamiche: una prima ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, di colore azzurro, è stata violentemente schiacciata contro lo spartitraffico centrale dall’autoarticolato, che procedeva alla sua destra. Il conducente dell’auto è rimasto intrappolato all’interno del veicolo.

Non sono chiari i motivi per il quale il tir avrebbe perso il controllo del mezzo fino a schiacciare un auto veicolo. Le indagini proseguono, utili per capire le dinamiche e determinare le responsabilità.

Soccorsi e blocco del traffico tra Frosinone e Ceprano

Le condizioni del conducente, inizialmente apparse molto gravi, sono state stabilizzate dai soccorritori del 118, che lo hanno poi trasportato a Roma in “codice giallo”. Fortunatamente, nonostante le ferite riportate, l’uomo non è in pericolo di vita.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei veicoli coinvolti hanno richiesto la chiusura temporanea del tratto autostradale interessato. Al momento, è stata riaperta una corsia per consentire il deflusso del traffico, mentre i vigili del fuoco di Frosinone continuano a lavorare per garantire la completa sicurezza dell’area.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, la Polizia Stradale di Frosinone, il personale del 118 e il personale di Autostrade per l’Italia, coordinando le operazioni di emergenza e gestione del traffico.