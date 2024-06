Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La morte di Vera Slepoj, la psicologa il cui funerale sarà celebrato venerdì 28 giugno presso la Basilica di sant’Antonio a Padova, è avvolta nel mistero. La donna, 70 anni appena compiuti, secondo la famiglia e gli amici era in perfetta salute e il decesso improvviso ha sconvolto tutti. Per questo motivo è stata richiesta l’autopsia, il cui esito arriverà nei prossimi mesi.

La denuncia dei familiari

Una morte improvvisa, senza alcun sentore o avvertimento, per una donna “in perfetta salute“. I familiari di Vera Slepoj sono increduli e vogliono capirne di più sul decesso della famosa psicologa, scrittrice e animatrice di progetti culturali.

Da poco 70enne, col compleanno festeggiato lo scorso 3 maggio, Slepoj non aveva accusato alcun problema prima del 20 giugno, giorno della sua morte. E a ribadirlo sono stati amici e familiari, con gli affetti più vicini alla psicoterapeuta che hanno chiesto chiarezza.

In una nota, infatti, la famiglia ha chiesto di sapere com’è morta la donna, con l’autopsia ritenuta indispensabile per capire cos’è successo. “Ogni congettura che sta circolando riguardo a motivi e cause non è plausibile” hanno scritto.

Autopsia, risultati entro tre mesi

Dopo la morte è stato aperto un fascicolo con ipotesi di omicidio colposo. Sarà però l’autopsia svolta dal professor Raffaele De Caro nell’Istituto di Medicina Legale di Padova a dare un quadro un po’ più chiaro di quanto avvenuto.

L’esame, iniziato alle 14.30 di mercoledì 26 giugno e terminato dopo quattro ore, darà i suoi esiti entro tre mesi.

L’ultima sera di Slepoj con la figlia di Casellati

La sera prima di morire Slepoj aveva partecipato a una cena del Lions Club ed era rientrata in casa attorno alle 23.30. Con lei, sia alla cena sia sulla strada per il ritorno a casa, c’era Ludovica Casellati, figlia del ministro nonché ex presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati.

Slepoj, secondo quanto si apprende, era anche intervenuta nel corso della cena parlato di volontariato.

Rientrata a casa, è morta nella notte. È stata la colf a trovare la mattina seguente il corpo senza vita della psicologa.

Il funerale in Basilica

Intanto sono state fissate le esequie, con i funerali che si terranno venerdì 28 giugno alle ore 15.30 nella Basilica di sant’Antonio a Padova.

A celebrare il rito sarà padre Antonio Ramina, rettore della Basilica. Sono attese centinaia di persone da tutt’Italia e anche dall’estero.