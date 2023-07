Morto nell'incidente a Trecastelli dopo l'urto con un trattore: 44enne di Corinaldo era a bordo della sua moto

Nel tragico schianto che ha coinvolto una moto e un trattore, un uomo di 44 anni è deceduto. Ricoverata in gravi condizioni una seconda persona, che non sarebbe però in pericolo di vita. Intervenuta l’eliambulanza per trasportare il ferito in ospedale.

L’incidente in provincia di Ancona

Il grave incidente, nel quale ha perso la vita un uomo, è avvenuto intorno alle 8 di mattina di oggi – lunedì 31 luglio – in località Croce, tra le municipalità di Monterado e Castel Colonna, frazioni di Trecastelli, comune in provincia di Ancona, nelle Marche.

Secondo le prime ricostruzioni fin qui effettuate, un moto di marca Kawasaki con in sella due uomini si sarebbe schiantata contro il retro di un mezzo agricolo, sembrerebbe il rimorchio di un trattore.

Fonte foto: Tuttocittà.it Trecastelli, il comune in provincia di Ancona nel quale ha perso la vita un uomo di 44 anni, schiantatosi con la propria moto contro il retro di un trattore

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, con i due passeggeri del motociclo da subito giudicati in gravi condizioni.

L’arrivo dei soccorsi

A stretto giro sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Senigalli, la polizia locale dell’Unione dei Comuni e i carabinieri di Trecastelli, oltre a due ambulanze del 118.

Gli operatori sanitari hanno fatto il possibile per rianimare il conducente della moto, un uomo di 44 anni originario di Cordinaldo, altro paese della provincia di Ancona. Purtroppo però, nonostante le manovre di rianimazione condotte dal personale medico, non c’è stato nulla da fare per il centauro, che è morto sul posto.

Anche il passeggero del mezzo è rimasto gravemente ferito, ma le sue condizioni non sono state giudicate critiche. Sul luogo del sinistro è stata comunque fatta intervenire l’eliambulanza, che ha trasportato il ferito presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, che si trova a Torrette (Ancona).

Una dinamica ancora da chiarire

Polizia locale, carabinieri e vigili del fuoco sono al lavoro sul luogo dell’incidente, impegnati nel raccogliere tutti gli elementi utili per poter ricostruire la dinamica dell’incidente nel quale ha perso la vita il 44enne, al momento non ancora chiara.

Con l’incidente di Trecastelli si allunga la già triste liste dei morti sulle strade italiane, che con numeri impietosi sta facendo temere un aumento dei casi. Nel solo 2022 ci sono state 3159 morti sulle nostre strade, il 9,9% in più rispetto all’anno precedente.

E già nel 2023, confrontando i dati del periodo fin qui passato con quelli della stessa fascia temporale del 2021, si registra un aumento del 9,7% per gli incidenti, e del 19,9% per le vittime; sulle strade urbane +9,8% per gli incidenti e +5,5% per le vittime, sulle strade extraurbane +7,2% per i sinistri e +12,2% per i decessi.