Incidente tra camion e auto sulla statale tra Cuorgnè e Pont Canavese vicino Torino: morto 41enne

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Nella serata di martedì 17 ottobre, un tragico incidente si è verificato nella zona tra Cuorgnè e Pont Canavese, lungo la ex Statale 460 del Gran Paradiso, in provincia di Torino. Un devastante impatto frontale, costato la vita a un uomo di 41 anni, il conducente della vettura. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle autorità, mentre la strada statale è stata interessata da forti disagi alla circolazione stradale.

Lo scontro frontale

Lo scontro sulla ex Statale si è verificato intorno alle 19,30. Una Volkswagen Sharan, che viaggiava in direzione della valle, è entrata in collisione frontale con un imponente camion Iveco Trakker, proveniente dalla direzione opposta, che trasportava un piccolo escavatore.

L’incidente ha causato la morte sul colpo del conducente dell’auto, un uomo di 41 anni di nazionalità rumena, residente a Locana, del quale non sono state ancora rese note le generalità complete.

Fonte foto: Tuttocittà L’incidente è avvenuto sulla ex Statale 460 nei pressi di Cuorgnè, in provincia di Torino

La dinamica

Le cause esatte dell’incidente costato la vita al 41enne di Locana sono ancora oggetto di un’attenta indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Ivrea.

Nel frattempo, le autorità competenti e i soccorritori hanno risposto prontamente alla scena dell’incidente, tra cui i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e il personale medico del 118.

I soccorsi

Il violento impatto tra i due veicoli è stato devastante e ha tragicamente posto fine alla vita dell’automobilista, che è deceduto sul colpo.

Nonostante i prolungati sforzi dei sanitari del 118 per tentare di rianimarlo, non è stato possibile salvarlo. Nel frattempo, il conducente del camion, seppur illeso fisicamente, è rimasto profondamente scosso dall’accaduto.

Traffico nel caos

Il sinistro avvenuto nella serata di martedì ha causato disagi particolarmente intesi al traffico locale. La circolazione sulla ex Statale 460 del Gran Paradiso è stata interdetta per un periodo prolungato in entrambe le direzioni di marcia, con deviazioni implementate nella frazione di Salto per agevolare il passaggio.

L’urto fra il tir e la macchina, in base ai primi riscontri, è stato particolarmente violento: sulla scena i rottami e i vari pezzi della vettura coinvolta sono stati rinvenuti a grande distanza dal punto dello schianto, compreso il motore. Le autorità sono state impegnate a rimuovere quind i numerosi detriti e i veicoli coinvolti dalla carreggiata, per ripristinare il normale traffico veicolare.