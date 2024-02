Incidente sulla statale Carmiano-Copertino vicino Lecce: auto e moto si scontrano all'incrocio, 2 feriti gravi

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Un grave incidente si è verificato sulla provinciale Carmiano-Copertino, in provincia di Lecce. 3 persone sono rimaste ferite a seguito del violento impatto tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio conducente e passeggero del mezzo a due ruote: una coppia di coniugi, entrambi di Carmiano.

L’incidente sulla provinciale Carmiano-Copertino

Lo scontro si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 4 febbraio sulla strada provinciale 124 Carmiano-Copertino, all’altezza dello stabilimento Idrovelox.

Coinvolti nell’incidente un uomo di 96 anni del posto, alla guida di un Volkswagen Golf, e una coppia in sella a una moto.

L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 124 Carmiano-Copertino

La coppia, lui 54 anni, lei 51, è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sotto choc, ma solo lievemente ferito, l’anziano.

L’intervento dei soccorsi

Dopo l’impatto, si sono fermati diversi automobilisti di passaggio che hanno prestato i primi soccorsi, in attesa delle ambulanze del 118.

Marito e moglie sono stati trasportati a Lecce in codice rosso con diverse lesioni, a seguito della rovinosa caduta, mentre all’anziano è stato assegnato un codice verde.

Oltre agli operatori sanitari, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Carmiano e la polizia locale per i rilievi e per la viabilità e i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.

L’incrocio famigerato per l’alto numero di scontri

Il punto della provinciale dove è avvenuto il sinistro è divenuto ormai famigerato, proprio per via dell’alto numero di scontri che si verificano, come riportato da lecceprima.it.

Si tratta dell’incrocio con la strada comunale esterna di Monteroni, una via secondaria che smista verso la frazione di Magliano e la zona industriale carmianese.