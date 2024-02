Doppio incidente a Samarate (Varese) nel giro di mezz'ora: un'auto si ribalta e l'altra finisce contro un palo

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Doppio incidente stradale a Samarate, in provincia di Varese, nel pomeriggio di domenica 4 febbraio. I due episodi, avvenuti a distanza di circa mezz’ora l’uno dall’altro, hanno avuto come protagonisti un uomo di 63 anni e una donna di 50.

Il primo incidente a Samarate

Il primo scontro ha avuto come protagonista un uomo di 63 anni che si è ribaltato con la sua Fiat in via Adriatico, intorno alle 16.30.

Soccorso dai medici e dai sanitari, l’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Il primo incidente a Samarate è avvenuto in via Adriatico, intorno alle 16.30

Incastrato nell’abitacolo, è rimasto ferito ma le sue condizioni per fortuna non sarebbero gravi.

Da una primissima ricostruzione sembra che la persona alla guida abbia fatto tutto da solo, come riporta il sito malpensa24.it. L’esatta dinamica, tuttavia, è al vaglio dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi.

La 50enne finita contro un palo della luce

Il secondo episodio ha avuto luogo alle 17, sulla statale 341 all’altezza dell’autolavaggio del Comune in provincia di Varese.

In questo caso una donna di 50 anni è finita con il suo mezzo contro un palo della luce, abbattendolo.

Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi di soccorso, la polizia locale e i carabinieri.

La donna è stata medicata e trasportata in ospedale.

Alcuni tecnici sono stati occupati nel ripristino dell’energia elettrica, interrotta dopo l’incidente.

Il tragico incidente causato da un cinghiale in Puglia

Un altro incidente stradale ha causato una tragedia in Puglia, dove una donna di 48 anni è morta finendo contro un furgone che, poco prima, aveva investito un cinghiale.

Il dramma si è consumato nella serata di sabato 3 febbraio sulla strada statale 580 tra Ginosa e Marina di Ginosa, in provincia di Taranto.

Stando alle informazioni disponibili, la 48enne era al volante della sua auto, una Hyundai Tucso.