Incidente sull'A4, muore investito da un camion e viene travolto da altri veicoli: le prime ricostruzioni

Era sceso dalla sua auto mentre sostava in corsia d’emergenza, per poi essere travolto da un camion e da altri veicoli in transito sulla A4 nei pressi di Bergamo. Queste le prime notizie sull’incidente in cui ha perso la vita un 40enne e sul quale stanno indagando gli inquirenti.

Incidente sull’A4, una prima ricostruzione

Ancora una volta la A4 è il teatro di una tragedia, dopo i 4 morti del mese di maggio e il gravissimo incidente del mese di giugno con lo scontro di due mezzi pesanti.

Nella tarda serata di lunedì 11 luglio un uomo, un 40enne di cui non sono ancora note le generalità, ha parcheggiato la sua auto sulla corsia d’emergenza del chilometro 187 lungo la A4, nello specifico sul tratto tra Grumello e Seriate, poco prima del cavalcavia di via Passerera che divide Telgate da Chiuduno.

Il tratto di autostrada interessato dall’incidente

Non è ancora chiaro a cosa fosse dovuta quella sosta, ma secondo i primi rilievi l’auto della vittima sarebbe stata in avaria. L’uomo è dunque sceso dall’auto, ma proprio in quel momento un camion che transitava lungo quel tratto lo ha travolto e ucciso.

Dopo le prime notizie comparse nella notte di lunedì 11 luglio sulle testate locali, questa mattina ‘Corriere della sera’ scrive che dopo essere stato travolto dal camion, il corpo del 40enne è stato investito da altri mezzi che circolavano sulla stessa strada.

L’arrivo dei soccorsi

L’allarme è scattato alle ore 22. Poco dopo il tragico incidente sul posto sono arrivate tue ambulanze e un’automedica del 118, insieme alla polizia stradale di Seriate competente per quel chilometro dell’autostrada.

Purtroppo per il 40enne non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiare, per questo le autorità sono ancora impegnate nei rilievi sul luogo della tragedia.

L’ipotesi del gesto volontario

Secondo le prime notizie l’uomo si trovava da solo e con sé non aveva documenti, per questo gli accertamenti sulla sua identità hanno richiesto alcune ore di indagine.

L’autista del camion che ha travolto l’uomo è ancora sotto choc, e la polizia stradale ha sequestrato tutti i mezzi coinvolti nell’incidente per ricostruire la dinamica.

Le dinamiche, quindi, non sono ancora chiare. Gli inquirenti dichiarano aperte tutte le ipotesi. Oltre alla pista del mezzo in avaria e che avrebbe resa necessaria la sosta in corsia d’emergenza, le autorità non escludono l’ipotesi del gesto volontario.