Pulmino si ribalta sull'A4, morto calciatore di 12 anni: tornava da una partita con la squadra, 5 ricoverati

Sangue sull’A4. Un ragazzo di 12 anni è morto sull’autostrada per un incidente avvenuto intorno alle 20:30 di domenica 12 giugno. Era a bordo di un pulmino di una società calcistica di Novara, che si è ribaltato sulla Milano-Torino poco dopo il casello di Marcallo-Mesero. Il mezzo è uscito di strada, il 12enne è morto in ospedale: altri 5 i ricoverati, sul pulmino viaggiavano 4 adulti e 4 minori.

L’incidente sulla A4

L’incidente è avvenuto intorno alle 20:30 sull’autostrada A4 poco dopo il casello di Marcallo-Mesero, in Lombardia.

Il pulmino, un Ford Transit, stava viaggiando in direzione Torino quando si è ribaltato, uscendo di strada.

A bordo c’erano 8 persone, 4 adulti e 4 minori.

Sei i ricoverati, uno di loro però è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Novara, dove era stato trasportato in gravissime condizioni.

Gli altri 5 sono stati trasportati all’ospedale di Magenta.

Fonte foto: 123RF Ford Transit, il modello simile a quello in cui viaggiava la squadra

Indagini in corso

La polizia stradale di Novara Est, a cui spetta la competenza nella tratta autostradale Milano-Torino, sta indagando sulle cause dell’incidente.

Sul luogo, oltre agli agenti della Polstrada, erano intervenuti l’elisoccorso e due ambulanze, insieme ai vigili del fuoco di Milano.

Il cordoglio della società per la morte del piccolo Leo

Il 12enne stava tornando da una competizione giovanile di calcio in Versilia a bordo del pulmino della sua squadra, il Bulè Bellinzago Calcio di Bellinzago Novarese.

Il cordoglio del club su Facebook per la morte del piccolo Leo: “A.S.D. Bulè Bellinzago, nella persona del suo Presidente, Luigi Blasi, dei dirigenti e di tutto lo staff tecnico, dalla prima squadra al Settore Giovanile e la Scuola Calcio, di tutti gli atleti di ogni età e squadra, affranti dal dolore per la scomparsa del piccolo Leo si stringono con affetto a Stefano per la tragedia che lo ha colpito. Esprimiamo a Stefano e ai suoi familiari il nostro cordoglio e la nostra vicinanza”.