Incidente sul Gargano, famiglia sterminata in uno scontro frontale: morti padre, madre e figlia

Un terribile incidente tra due automobili sul Gargano ha provocato la morte di tre persone e il ferimento di altre tre. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica 10 luglio lungo la strada a scorrimento veloce che da Carpino porta a Cagnano Varano, nel Foggiano. Le vittime viaggiavano tutte a bordo della stessa autovettura: secondo quanto emerso dai media locali, si tratta di padre, madre e figlia.

Famiglia sterminata sul Gargano: cosa sappiamo

La dinamica dell’incidente che si è verificato sulla superstrada non è ancora chiara e le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Stando alle prime informazioni, a risultare coinvolte nella tragedia sono state una Golf e una Mitsubishi. Le due auto si sono scontrate frontalmente lungo la carreggiata e l’impatto sarebbe stato particolarmente violento. Da capire cosa abbia portato i due mezzi a finire uno contro l’altro.

L’arrivo dei soccorsi

La chiamata ai soccorsi è stata immediata. Sul posto del violento schianto è giunto il personale del 118 con due ambulanze, ma è stato necessario anche l’intervento di due mezzi di elisoccorso partiti dalle basi di Foggia e Vieste.

Le generalità delle tre vittime, che viaggiavano tutte nella Golf, non sono state ancora rese note. All’arrivo dei soccorritori due di loro erano già decedute: si tratta di padre e figlia, che aveva solo 18 anni. Sarebbero morti sul colpo in seguito al forte impatto con l’altra automobile.

La madre, ossia la terza persona che ha perso la vita, è poi invece deceduta durante il trasporto in ospedale, nonostante i disperati tentativi di rianimazione.

Le condizioni dei tre feriti

I tre feriti, che si trovavano tutti a bordo della Mitsubishi, sono stati soccorsi e medicati subito sul posto, per poi essere trasferiti in ospedale.

Uno di loro, che sarebbe stato alla guida dell’automobile, verserebbe attualmente in gravi condizioni: si trova ricoverato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.