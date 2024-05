Incidente nella notte nella frazione Guardia Mangano di Acireale (Catania), morto un motociclista 31enne

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia in provincia di Catania, dove in un incidente avvenuto nella notte è morto un uomo di 31 anni, dopo essersi schiantato con la propria moto contro due auto a Guardia Mangano, frazione di Acireale. Inutili i soccorsi per il motociclista, indagini in corso per ricostruire la dinamica.

L’incidente nella notte a Guardia Mangano

È avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 5 maggio, intorno alle ore 23:30 un incidente sulla Strada Statale 114 Orientale Sicula, nel tratto che attraversa Guardia Mangano, frazione di Acireale, comune facente parte della città metropolitana di Catania, in Sicilia.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte un motociclista, un uomo di 31 anni originario del posto, stava procedendo a bordo della sua Honda Cbr 600 in direzione Giarre quando, per cause ancora da accertare, avrebbe impattato contro due automobili che provenivano dal senso di marcia opposto, prima una Hyundai e successivamente, di rimbalzo, una Volkswagen Golf.

In seguito allo schianto frontale, il motociclista sarebbe stato sbalzato via dal mezzo. Nonostante indossasse il casco, l’uomo avrebbe riportato gravi traumi alla testa.

L’arrivo dei soccorsi da Acireale

In seguito allo schianto, sul luogo dell’incidente sono accorsi il personale medico del 118, i vigili del fuoco, la Polizia locale e i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Acireale.

Purtroppo però, gli operatori sanitari non hanno potuto far nulla per salvare la vita del 31enne, a causa delle ferite troppo gravi riportate nell’incidente. L’uomo, che è stato dichiarato morto sul posto, era il classe 1993 Ernesto Russo, originario proprio di Acireale.

Il magistrato di turno ha aperto un fascicolo sull’accaduto, mentre il medico legale ha già effettuato una prima ispezione cadaverica, nella speranza di poter ottenere elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.

La dinamica dello schianto del motociclista

In seguito all’incidente, la tratta di strada interessata è stato chiuso, per permettere alle Forze dell’Ordine presenti di effettuare i rilievi e le operazioni necessarie alla ricostruzione della dinamica che ha portato alla morte del 31enne.

Ci sono volute diverse ore per concludere le operazioni. Al loro arrivo sul posto, stando a quanto riportato da NewSicilia, i soccorsi si sarebbero trovati davanti una scena terrificante.

La tratta di Statale sulla quale è avvenuto l’incidente è stata difatti riaperta al traffico solo intorno alle 6 di questa mattina, con la rimozione dei veicoli coinvolti nello schianto.