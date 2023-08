Incidente in vacanza e paura per Valentina Ferragni col fidanzato Matteo Napoletano: "Pensavo saremmo morti"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Disavventura in vacanza a Saint Barths, nei Caraibi, per Valentina Ferragni e il fidanzato Matteo Napoletano. La sorella di Chiara Ferragni, anche lei influencer, ha infatti raccontato di un brutto incidente avuto durante un’escursione in moto d’acqua in cui ha subito la rottura di due costole.

Il racconto di Valentina Ferragni

Ritornata sui social dopo qualche giorno di pausa, Valentina Ferragni ha raccontato ai suoi follower quanto successo in vacanza a Saint Barths con Matteo Napoletano, nuovo fidanzato dell’influencer. Ferragni, la più piccola delle tre sorelle, ha infatti raccontato la disavventura avvenuta due settimane fa.

Spiegando nelle stories l’episodio, la 30enne ha raccontato che lei e il fidanzato avevano deciso di fare un giro di un’ora e mezza in moto d’acqua dopo averlo visto fare a tanti altri turisti. Ma la loro è stata un’avventura tutt’altro che piacevole.

Fonte foto: ANSA

Ferragni ha infatti raccontato: “Dopo i primi 10 minuti io già pensavo sarei morta, le onde erano altissime e bisognava stare in piedi per forza per non cadere”. Poi il racconto si fa ancor più ricco di paura: “Guardiamo all’orizzonte e c’era il cielo più nero che abbia mai visto in vita mia”.

L’incidente

Cielo scuro, onde alte e stabilità precaria sulla moto d’acqua hanno creato un mix pericoloso per l’influencer che, iniziando a spiegare la disavventura sui social, aveva sottolineato di essere “quella che si fa sempre male in vacanza”. Ma questa volta tutto si sarebbe potuta aspettare, tranne la rottura di due costole.

Infatti, sulla moto, lei e Matteo Napoletano sono stati investiti da un’onda che li ha scaraventati in mare: “Prendiamo un’onda fortissima e cadiamo in mare aperto. Nella caduta non so se ho sbattuto le costole contro la moto o Matteo ma fatto sta che non riuscivo a respirare per la botta“.

“Mentre eravamo in acqua in mare aperto ho pensato al peggio” ha raccontato la 30enne che poi ha spiegato che a correre in soccorso è stato un altro escursionista che era con loro.

La beffa

L’escursione, avvenuta con una guida e appunto con un altro turista della zona, si è poi conclusa con il ritorno sulla terra ferma con Valentina Ferragni dolorante e impaurita. Ma arrivati a riva è giunto anche il momento di pagare.

“Non è il farsi pagare il problema, ma la guida che decide di farci uscire con queste condizione meteorologiche. Poteva veramente succedere il peggio in mare aperto”, dice l’influencer che ammette: “Abbiamo un po’ litigato ma alla fine l’abbiamo pagato“.