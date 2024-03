Incidente in motoslitta in valle di Blenio nel nord del Ticino: il mezzo cade in una scarpata, morto un uomo

Mentre stava affrontando una curva, una motoslitta ha perso aderenza ed è caduta in una scarpata profonda una ventina di metri. Un uomo di 61 anni è morto poco dopo l’impatto. Il dramma è avvenuto attorno alle 17:30 di domenica 24 marzo in valle di Blenio, nel nord del Ticino.

Uomo muore in incidente in motoslitta

Questa la ricostruzione dei fatti della polizia cantonale del Canton Ticino: una donna di 69 anni, residente nella regione, stava guidando una motoslitta. Dietro di lei era seduto un passeggero di 61 anni proveniente dal Canton Grigioni.

L’incidente è avvenuto nei pressi del rifugio alpino Capanna Dötra. Percorse alcune centinaia di metri, la donna alla guida del mezzo ha perso il controllo mentre affrontava una curva a sinistra. La motoslitta è così caduta in un dislivello. L’impatto è stato fatale per il passeggero.

Il cerchio rosso indica la zona dell’incidente: la valle di Blenio si trova nel distretto di Blenio nel cantone Ticino, nella Svizzera del centro-sud.

I soccorsi

Immediata la segnalazione ai soccorritori: il posto è stato raggiunto dagli agenti della polizia cantonale, dai soccorritori del Sas (Soccorso alpino svizzero) e dai colleghi della Rega (Guardia aerea svizzera di soccorso).

Nonostante i loro sforzi, l’uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Fortunatamente illesa la conducente. Richiesto l’intervento del Care team al fine di fornire supporto psicologico alla donna e ad altri presenti. È stata aperta un’inchiesta per accertare i contorni della vicenda.

L’intervento del Care team

Il Ctti (Care team Ticino) è un servizio cantonale che interviene in urgenza, su attivazione della polizia e dei servizi di ambulanza, a supporto delle vittime degli eventi traumatici.

Il Ctti non interviene solo per aiutare all’accettazione le vittime di fatti traumatici, ma anche per guidarle nella ricostruzione mnemonica degli eventi al fine di agevolare le indagini.

Gli incidenti in motoslitta sono relativamente poco frequenti. Lo scorso anno destò scalpore la morte di Ken Block, ex pilota di rally e youtuber, in un incidente in motoslitta in Utah negli Stati Uniti.