Incidente frontale funesto a Valfura in provincia di Sondrio: 18enne perde la vita

Altra scia di sangue sulle strade lombarde. Lungo la mattinata di lunedì 18 dicembre un ragazzo ha perso la vita in un incidente verificatosi poco prima delle 9, a Valfura, comune in provincia di Sondrio

La vittima è un giovane di 18 anni

Il dramma si è consumato sulla strada statale 300. Secondo le prime informazioni, si sarebbe verificato un funesto frontale fra due veicoli.

La vittima è un ragazzo di 18 anni che era alla guida di uno dei due mezzi sul quale viaggiava anche un altro giovane di 16 anni. Quest’ultimo è finito in ospedale a Sondalo in codice giallo con un trauma toracico.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Una terza persona, quella del secondo veicolo rimasto coinvolto nel frontale, non ha avuto necessità di ricorrere alle cure mediche.

Strada chiusa e ripercussioni sul traffico

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile».

Anas rende noto che “il traffico momentaneamente è bloccato per incidente, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 300 “del passo del Gavia” al km 7 in località Valfurva (SO).

Il maxi incidente di Roma

Lungo la mattinata di lunedì 18 dicembre si è verificato un dramma anche sulle strade romane. In un tratto del raccordo anulare si è verificato un maxi tamponamento.

Sei i veicoli coinvolti nell’incidente: una persona ha perso la vita e due donne sono rimaste ferite gravemente.