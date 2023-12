Donna in bici investita a Sansepolcro in provincia di Siena: interviene l'elisoccorso, è gravissima

Una donna di 62 anni, nella mattinata di lunedì 18 dicembre 2023, è stata travolta da un mezzo mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L’incidente si è verificato a Sansepolcro (Siena), in via Visconti.

I soccorsi

La donna, dopo essere stata investita, è stata portata in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 dell’Asl Toscana sud est, con un’ambulanza della Croce Rossa, ma visto il grave quadro clinico è stato allertato l’elisoccorso Pegaso.

Fonte foto: ANSA

Il velivolo ha imbarcato la 62enne trasferendola al nosocomio senese dove è stata ricoverata in gravi condizioni.

Cinque giorni fa un altro anziano investito a Sansepolcro

La scorsa settimana, sempre a Sansepolcro, si è verificato un episodio simile. Un uomo di 87 anni è stato investito da un’auto all’incrocio fra via dei Malatesta e via dei Lorena, in uno dei nodi nevralgici della viabilità cittadina.

A travolgere l’anziano, che è stato ricoverato in gravi condizioni, è stata una Fiat 500 guidata da una giovane di 26 anni, anche lei residente a Sansepolcro.

La dinamica dell’incidente

La ragazza aveva appena effettuato la manovra di svolta a sinistra sull’apposita corsia di immissione (vi sono le aiole spartitraffico) quando a un certo punto si è verificato il forte impatto.

L’anziano stava spingendo la sua bicicletta con le buste della spesa appena comprata quando è stato travolto.

L’uomo, dopo aver impattato con violenza il parabrezza della 500, è caduto a terra battendo la testa e riportando un forte trauma.

Immediati i soccorsi e il trasferimento al policlinico delle Scotte di Siena in codice rosso.