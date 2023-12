Uomo morto in un incidente a Vercelli: la vittima aveva 52 anni, nell'urto violento ferite anche due donne

Un uomo di 52 anni è morto in un incidente tra due auto a Vercelli. Nel violento impatto tra le due vetture, avvenuto nella mattina di lunedì 18 dicembre, sono rimaste coinvolte anche due donne che hanno riportato ferite di media entità e sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. Lo riporta ‘Ansa’.

L’incidente

Lo scontro è avvenuto nell’arteria centrale del comune piemontese di corso Papa Giovanni Paolo II, direzione Casale Monferrato, all’altezza della cascina Rantiva, in rione Cappuccini. Ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato all’incidente mortale.

Sul posto è intervenuta un’équipe sanitaria che ha prestato i primi soccorsi, oltre ai vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i primi rilievi per cercare di risalire a cosa abbia provocato lo schianto e a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Fonte foto: ANSA

Corso Papa Giovanni Paolo II in centro a Vercelli dove è avvenuto l’incidente mortale

La vittima

Secondo quanto riportato da alcune testate locali la vittima sarebbe un tabaccaio, conosciuto e ben voluto nel rione.

Il 52enne sarebbe stato noto anche negli ambienti sportivi per la sua appartenenza al club locale di arti marziali Yanagi karate.

L’incidente a Siena

Un’altra persona ha rischiato di perdere la vita in un incidente stradale nella giornata di lunedì 18 dicembre: a Sansepolcro, in provincia di Siena, una donna in bici è stata investita da un veicolo mentre percorreva via Visconti.

Viste le gravi condizioni è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso arrivato insieme all’ambulanza della Croce rossa con il personale sanitario del 118 dell’Asl Toscana sud est. La donna è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena.

L’incidente a Roma

Un’altra vittima è stata registrata nella stessa mattinata a Roma, in un maxi tamponamento sul raccordo anulare che ha coinvolto sei veicoli, fra gli svincoli di Pisana e Magliana.

L’incidente ha interessato un camion, tre furgoni e due auto, provocando la morte di un uomo e sei feriti, alcuni dei quali sarebbero in gravi condizioni.