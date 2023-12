Maxi tamponamento a Roma sul raccordo anulare, coinvolti 6 mezzi. Bilancio tragico: un morto e feriti gravi

Maxi incidente, a Roma, sul raccordo anulare fra gli svincoli di Pisana e Magliana. Lungo la mattinata di lunedì 18 dicembre 2023, in una carreggiata esterna, sei mezzi si sono urtati. Bilancio tragico: un uomo è morto e altre sei persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave.

I mezzi coinvolti nel maxi incidente e i soccorsi

I mezzi coinvolti sono un camion, tre furgoni e due auto.

Sul posto si sono subito dirette le pattuglie della Polstrada, i vigili del fuoco e le ambulanze dell’Ares 118.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Le indagini

Si indaga per fare luce sulle cause che hanno provocato l’incidente.

Le prime ipotesi spingono a credere che il maxi tamponamento sia stato innescato dall’eccessiva velocità dei veicoli e da manovre errate alla guida.

Al vaglio anche l’ipotesi che qualcuno dei conducenti stesse parlando al cellulare.

Feriti gravi

I sei feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della Capitale tra cui il San Camillo e il Sant’Eugenio.

La vittima era rimasta incastrata tra le lamiere della sua vettura. In codice rosso due donne, una delle quali portata in ospedale con l’eliambulanza.

L’altra è stata portata al Campus Biomedico. Anche lei è in prognosi riservata.

Sale a 188 il bilancio delle vittime della strada a Roma. E sono nove le persone che nel 2023 hanno perso la vita sul Raccordo anulare.

Traffico bloccato

La carreggiata esterna è stata chiusa per consentire i rilievi della polizia stradale. Tutto il quadrante sud della Capitale ha risentito del blocco della circolazione, con il traffico deviato sulle consolari adiacenti, come Ardeatina, Laurentina, Pontina, via della Pisana e via della Magliana.

Problemi anche in carreggiata interna a causa delle persone che si sono fermate a guardare cosa è accaduto dalla parte opposta. Qualcuno avrebbe rallentato la circolazione per riprendere l’incidente con il telefonino. Conseguenze segnalate anche sull’autostrada Roma-Fiumicino.

Dopo l’intervento dell’elisoccorso, alcune corsie sono state riaperte ma il traffico è rimasto intenso. Anche Luceverde Roma, che monitora la viabilità in tempo reale, segnala le code: “Aperta una corsia in carreggiata esterna altezza Pisana, code da Montespaccato”.

Altri cinque feriti sulla Salaria

Nella serata di ieri ci sono state altre cinque persone ferite in un incidente sulla Salaria, tra Fonte di Papa e Settebagni.

Sul posto si è recata la polizia stradale, oltre al personale Anas e quello del 118. L’impatto si è verificato all’altezza del chilometro 19, con la strada rimasta chiusa dalle 18.30 fino alle 19.45 circa, dal km 18 al km 19.