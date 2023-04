Due morti nell'incidente sulla Salaria a causa della pioggia, scontro tra 4 auto: code e traffico bloccato

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un gravissimo incidente stradale ha mandato in tilt il traffico sulla Salaria. Nel tratto di strada che porta a Poggio San Lorenzo quattro vetture si sono scontrate, forse a causa dell’asfalto reso viscido dall’incessante pioggia che cade sul Lazio da diverse ore. Il bilancio è tragico: due morti e due feriti, con l’elisoccorso giunto sul posto per trasferire i feriti in ospedale.

Grave incidente sulla Salaria

Secondo le prime informazioni che arrivano dai media locali, il grave incidente si è verificato poco dopo le 14 di venerdì 14 aprile 2023. A rimanere coinvolte sono state quattro auto, che si sono scontrate lungo la consolare al km 61, all’altezza del bivio per Poggio San Lorenzo, in provincia di Rieti.

Al momento il bilancio è di due vittime e di altrettanti feriti. Uno dei due feriti è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Gemelli in elisoccorso. Ancora ignote le cause dell’incidente che, in un primo momento, sembra aver coinvolto inizialmente un’auto e un furgoncino. Successivamente l’impatto con altre due vetture.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso il tratto di strada dov’è avvenuto l’incidente sulla Salaria (km 61 direzione Roma)

Le possibili cause dell’incidente

Sul posto, come da prassi, sono giunti i mezzi dei vigili del fuoco e dei carabinieri, così come i soccorsi per prestare aiuto ai feriti nell’incidente. La scena che si è presentata agli occhi delle forze dell’ordine è stata dura, con le vetture gravemente danneggiate dopo il violento scontro.

I militari hanno quindi avviato i rilievi del caso, accompagnati dalla copiosa pioggia che da ore sta cadendo nel territorio del Lazio. Proprio la pioggia, riferiscono i media locali, potrebbe essere stata la causa del grave incidente mortale avvenuto nel primo pomeriggio.

Dal posto, infatti, diverse sono le testimonianze di chi ha riferito che l‘asfalto si presenta piuttosto viscido a causa dell’acqua. Solo gli accertamenti dei carabinieri potranno dare un quadro più preciso su quanto avvenuto sulla Salaria.

Traffico in tilt sulla Salaria

Da diverse ore il traffico è andato in tilt sul tratto stradale coinvolto nel grave incidente. La Salaria, infatti, è congestionata all’altezza del territorio Reatino, con le forze dell’ordine che hanno chiuso la strada al traffico per permettere ai soccorsi di lavorare in tranquillità.

L’incidente, avvenuto in direzione Roma, ha infatti reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato i feriti al Gemelli di Roma. Nello specifico, secondo quanto si apprende, l’eliambulanza è atterrata direttamente sulla consolare, provocando quindi la chiusura del traffico in entrambe le direzioni di marcia.