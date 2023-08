Incidente con un'auto sulla circonvallazione a Milano, ambulanza si ribalta: 6 feriti, anche un bambino

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Brutto incidente stradale nella serata di sabato 5 agosto 2023 a Milano, sulla circonvallazione. In viale Monte Ceneri, non molto distante da San Siro, un’auto e un’ambulanza si sono scontrate, con quest’ultima che si è ribaltata a causa del violento impatto.

Incidente tra auto e ambulanza

L’incidente è avvenuto poco dopo per 21.30 di sabato 5 agosto 2023 in viale Monte Ceneri, circonvallazione esterna della città meneghina. A rimanere coinvolte un’auto e un mezzo di soccorso che ha avuto la peggio.

All’altezza di via Bartolini, per cause ancora da accertare, il violento impatto tra il veicolo e l’ambulanza che a causa dell’incidente si è ribaltata sul fianco destro, finendo sotto la sopraelevata di Monte Ceneri.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La dinamica del sinistro

Non sono state ancora chiarite le esatte cause dell’incidente, con la polizia locale che sta lavorando per chiarire chi abbia le responsabilità del sinistro. Probabilmente, come testimoniano anche le posizioni delle vetture al momento del soccorso, l’ambulanza arrivava da via Bartolini e l’auto invece da via Monte Ceneri.

L’auto, forse nel tentativo di svoltare a sinistra proprio in direzione Bartolini, avrebbe quindi urtato l’ambulanza che correva lungo la via, col tocco che avrebbe provocato il ribaltamento del mezzo. Non si sa, però, chi dei due possa essere passato col rosso, trattandosi di un incrocio.

Sei persone coinvolte nell’incidente

Ma intanto si fa la conta dei feriti di un sinistro che nelle prossime ore avrà maggiori dettagli e permetterà alla locale di fornire un quadro più chiaro e privo di condizionali.

Coinvolte in tutto sei persone: un bambino di 11 anni, un ragazzo di 20 e una ragazza di 24, e poi una donna di 32 e due uomini di 52 e 55 anni. Sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso del 118 per prestare i primi aiuti ai feriti. Alla fine delle operazioni sono soltanto due le persone per le quali è stato necessario il trasporto in ospedale. In codice giallo, i due sono stati trasferiti al Niguarda e al San Carlo.

In viale Monte Ceneri si sono recati anche i vigili del fuoco, per coadiuvare i soccorsi, e la polizia locale che oltre a effettuare i rilievi del caso ha deviato il traffico nella zona per lavorare in sicurezza.