Tragico incidente moto contro camper sulla Statale 125 a Siniscola in Sardegna: morto il centauro 17enne

Un ragazzo 17enne è morto in un tragico incidente moto contro camper a Capo Comino, frazione del comune di Siniscola in provincia di Nuoro, in Sardegna. L’urto è avvenuto nel pomeriggio di oggi giovedì 27 giugno sulla strada Statale 125. Intervenuto anche l’elisoccorso, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Moto contro camper sulla Statale 125 a Capo Comino nel comune di Siniscola

Nel pomeriggio di oggi giovedì 27 giugno si è verificato un tragico incidente tra moto e camper a Capo Comino, località nel Comune di Siniscola, in provincia di Nuoro in Sardegna.

L’urto è avvenuto intorno alle 16.20 sulla strada Statale 125, una delle principali direttrici dell’isola, nota anche come Orientale Sarda, famosa tra i motociclisti.

Capo Comino, località nel Comune di Siniscola, provincia di Nuoro

Stando alle prime ricostruzioni la moto avrebbe impattato contro il camper che viaggiava in direzione opposta, come riporta L’Unione Sarda.

Morto centauro 17enne nell’incidente

Nell’incidente avvenuto oggi pomeriggio a Siniscola in Sardegna è morto il centauro, un ragazzo 17enne che sarebbe deceduto a causa dell’impatto con il camper.

Secondo quanto scrive La Nuova Sardegna il giovane, F.P., sarebbe figlio di un attuale consigliere comunale di minoranza a Siniscola, di cui è stato sindaco dal 2001 al 2011.

Sul posto l’elisoccorso e le autorità

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con la Medicalizzata e anche l’elisoccorso data la gravità delle condizioni del 17enne, per cui però i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

Ai soccorsi, riporta Cronache Nuoresi, hanno collaborato anche in Vigili del Fuoco di Siniscola e sul posto sono accorse le forze dell’ordine per accertare la dinamica dell’incidente.

LinkOristano scrive che a causa dell’incidente l’Orientale Sarda è chiusa temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni, al chilometro 251.

