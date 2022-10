Incidente aereo nei Caraibi: disperso Rainer Schaller, proprietario delle palestre McFit

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Sono giorni e ore di tensione per le sorti di Rainer Schaller, proprietario delle palestre McFit che è rimasto coinvolto in un incidente aereo nei Caraibi. Il magnate tedesco era a bordo di un piccolo velivolo da turismo che è precipitato in mare al largo della Costa Rica.

Precipita aereo nei Caraibi, disperso Schaller

Secondo quanto riferito dai media internazionali Rainer Schaller si trovava a bordo di un piccolo aereo da turismo che purtroppo non è arrivato a destinazione. Il tedesco, 53 anni, è dato per disperso insieme alla moglie e ai figli.

Le prime ricostruzioni indicano per venerdì 21 ottobre il giorno dell’incidente aereo. Il mezzo era partito dallo stato del Chiapas, in Messico, ed era diretto a Limon, in Costa Rica. Durante la notte, però, la torre di controllo di Barra de Parismina ha perso il contatto con il velivolo Piaggio P.180 Avanti e ha subito lanciato l’allarme. Al momento, stando a quanto trapela, sarebbero stati trovati due corpi ma non se ne conoscono ancora le generalità.

Fonte foto: ANSA

Chi c’era a bordo dell’aereo precipitato

A bordo del piccolo aereo da turismo precipitato nel Mar dei Caraibi, oltre a Schaller, c’erano anche la sua compagna, Christiane Schikorsky, di 44 anni, i due figli minori, un passeggero 40enne e il pilota svizzero di 66 anni.

La speranza è che i dispersi siano sopravvissuti all’impatto con l’acqua, anche se secondo quanto riferito da alcune fonti sembra che non ci siano affatto superstiti. Le autorità del Costa Rica hanno annunciato che il relitto dell’aereo è stato trovato a circa 30 chilometri dalla costa, ma non hanno dato alcuna informazione sulle sorti dei passeggeri.

Chi è Rainer Schaller

Classe 1969 nato a Bamberga, in Baviera in Germania, Rainer Schaller è un magnate tedesco che ha fondato la catena di centri fitness McFit nel 1996. Si tratta della più grande catena di fitness della Germania, con oltre 200 palestre nella sola Germania, oltre a centri in Austria, Italia, Polonia e Spagna. Ha più di 1,4 milioni di membri.

Diventato famoso per aver organizzato la manifestazione LoveParade a Duisburg, in Germania, finita nella polemica nel 2010 dopo che 21 persone sono morte e 652 sono state ferite nella calca, Schaller ha un patrimonio stimato di circa 250 milioni di euro.