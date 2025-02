Aereo militare si schianta su una casa in Sudan, decine di morti tra soldati e civili nell'incidente

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Lo schianto di un aereo militare su una casa in Sudan ha causato decine di morti tra soldati e civili, oltre a diversi feriti. La tragedia è avvenuta nella città di Omdurman. Allo stato attuale, non sono state ufficializzate le cause dell’incidente aereo. La nazione africana è in stato di guerra civile dal 2023.

Aereo su una casa in Sudan: almeno 46 morti

Il bilancio ufficiale dell’incidente aereo avvenuto a Omdurman in Sudan, in base a quanto riportato da kashmirobserver, è di almeno 46 morti. Dieci, invece, i feriti.

L’esercito ha reso noto che nello schianto sono rimasti uccisi civili e componenti delle forze armate.

L’incidente che ha causato almeno 46 morti si è verificato nella città di Omdurman in Sudan nella giornata di martedì 25 febbraio, mentre l’aereo militare Antonov era in fase di decollo dalla base aerea di Wadi Sayidna.

Incidente aereo in Sudan: cosa è successo

Il Governo ha affermato che l’aereo Antonov si è schiantato sopra un’abitazione civile nel distretto di Karrari della città di Omdurman. L’incidente si è verificato nella giornata di martedì 25 febbraio mentre il velivolo era in fase di decollo dalla base aerea di Wadi Sayidna, a nord di Omdurman.

Le cause ufficiali dello schianto avvenuto in Sudan non sono state ancora rese note.

La situazione in Sudan

Il Sudan è una nazione che si trova in guerra civile dal 2023.

In quell’anno, le tensioni tra l’esercito e il gruppo paramilitare Rapid Support Forces sono sfociate in una guerra aperta, con i combattenti che hanno devastato le aree urbane e commesso “crimini di guerra” e “crimini contro l’umanità”, in particolar modo nella regione occidentale del Darfur, come evidenziato dalle Nazioni Unite e dai gruppi internazionali per i diritti umani.

Negli ultimi mesi gli scontri si sono intensificati, con l’esercito che ha recuperato terreno sulle RSF a Khartoum e in altre aree del Paese.

Il gruppo militare Rapid Support Forces, che controlla la maggior parte della regione occidentale del Darfur, ha comunicato di aver abbattuto un aereo militare lunedì a Nyala, capoluogo della provincia del Darfur meridionale.

Il video dopo lo schianto dell’aereo militare nella città di Omdurman in Sudan: