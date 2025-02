Bus finisce in una scarpata in Thailandia, almeno 19 morti: al momento dell'incidente era carico di passeggeri

Tragedia stradale in Thailandia: nella provincia centrale di Prachin Buri, un bus è finito in una scarpata. Drammatico il bilancio: almeno 19 persone sono morte a causa dell’incidente. La prima ministra del Paese asiatico, Paetongtarn Shinawatra, ha immediatamente ordinato un’indagine approfondita per fare totale chiarezza in merito alla causa che ha innescato il disastro.

Thailandia, incidente: bus finisce in una scarpata, morte almeno 19 persone

Il drammatico incidente si è verificato lungo la mattinata di mercoledì 26 febbraio. Il bus a due piani carico di passeggeri ha terminato la sua corsa in una scarpata intorno alle 3:20 locali nel distretto di Nadi, secondo il Centro per la sicurezza stradale di Prachin Buri.

I post sui social media mostrano i soccorritori e il personale medico sul luogo dell’incidente, a circa 155 km a est della capitale Bangkok.

Fonte foto: Facebook di Khru Son Un’immagine del bus ribaltato

In totale, al momento dell’incidente, il mezzo trasportava 47 passeggeri e due autisti dalla provincia di Bueng Kan, situata lungo il fiume Mekong nel nord-est della Thailandia.

L’uscita di strada su una via montana e la caduta

La tragedia si è consumata mentre il veicolo stava percorrendo una via montana. Ad un certo punto, per cause ancora da accertare, è uscito di strada, finendo in una ripida scarpata.

Il mezzo era uno dei tre autobus a due piani che trasportavano funzionari del governo locale.

Secondo le ricostruzioni apparse sui media thailandesi, l’ipotesi più probabile è che l’autista abbia perso il controllo del bus lungo un tratto in discesa del monte Khao San Pu Ton. Da chiarire se la perdita di controllo sia imputabile a un errore umano o ad un guasto del veicolo.

Dopo aver perso aderenza con l’asfalto, l’autobus è precipitato lungo un pendio e si è capovolto.

La prima ministra: “Se accertate violazioni, saranno adottate misure legali”

“Se verranno accertate violazioni relative all’uso di veicoli non conformi agli standard o a una guida pericolosa, verranno adottate misure legali”, ha scritto la prima ministra Paetongtarn Shinawatra sulla piattaforma social X.

Shinawatra ha inoltre espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, facendo sapere che è subito stata avviata un’inchiesta sulla sicurezza del veicolo.