Thailandia, scuolabus in fiamme: morti 22 bambini e 3 insegnanti, incendio a bordo durante la gita

Tragedia in Thailandia, dove martedì primo ottobre uno scuolabus in viaggio verso Ayutthaya ha preso fuoco, causando la morte di 25 persone tra studenti e insegnanti. L’incidente è avvenuto a nord di Bangkok, lungo una strada di campagna, mentre il bus trasportava 38 studenti e sei insegnanti in gita scolastica dalla provincia di Uthai Thani.

Scuolabus in fiamme in Thailandia: morte 25 persone

Secondo le prime ricostruzioni riportate dalle agenzie di stampa, l’autobus ha urtato una barriera stradale dopo lo scoppio di uno pneumatico, provocando un incendio che ha coinvolto l’intero veicolo.

Venticinque persone hanno perso la vita: 22 bambini tra i 6 e i 12 anni e 3 insegnanti.

Fonte foto: Getty Images

Lo scuolabus andato in fiamme in Thailandia

Le autorità stanno esaminando la documentazione dell’autobus e interrogando l’autista, che è sopravvissuto e sarebbe fuggito subito dopo l’incidente.

Secondo le prime dichiarazioni dei soccorritori, il bus potrebbe non essere stato in condizioni ottimali e non si esclude un guasto meccanico tra le cause dell’incidente.

La polizia ha già avviato un’indagine approfondita e sta valutando se vi siano state negligenze o mancanze nei controlli del mezzo.

La dinamica della tragedia

Il ministro dei Trasporti, Suriya Jungrungruengkit, ha confermato che il mezzo era alimentato a metano e che l’impatto avrebbe fatto esplodere il serbatoio, contribuendo a rendere le fiamme rapidamente incontrollabili. Le operazioni di soccorso sono state complesse e le autorità non escludono che il bilancio delle vittime possa aumentare con il passare delle ore.

Il ministro degli Interni, Anutin Charnvirakul, ha dichiarato che le indagini sono in corso per fare chiarezza sulle cause dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Il messaggio della prima ministra thailandese

La prima ministra thailandese, Paetongtarn Shinawatra, ha espresso le proprie condoglianze e il proprio dolore per la tragedia in un messaggio condiviso sui social media, promettendo che il governo offrirà pieno supporto e risarcimenti alle famiglie colpite.

“È un momento di lutto e dolore per tutto il Paese, il governo sarà vicino a chi ha perso i propri cari e farà tutto il possibile per evitare che simili incidenti si ripetano”, ha dichiarato la premier.

A inizio settembre, anche in Cina si è consumata una tragedia che ha coinvolto degli studenti: in quel caso uno scuolabus si era schiantato contro una folla di ragazzi e genitori provocando diverse vittime.