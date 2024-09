Scuolabus si schianta contro studenti a Tai’an in Cina: almeno 11 morti. La ricostruzione su cosa è successo

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un incidente è accaduto nei pressi di una scuola media di Tai’an, in Cina, dove una scuolabus si è schiantato contro una folla di studenti su un marciapiede, ferendo 24 tra giovani e genitori e uccidendo almeno 11 persone. Portato via l’autista, cause dell’incidente ancora in corso di accertamento.

L’incidente dello scuolabus in Cina

Nella mattinata di oggi – martedì 3 settembre 2024 – un grave incidente si è verificato su una strada nei pressi della scuola media di Foshan, nella contea di Dongping, nella città di Tai’an, nella provincia di Shandon, in Cina.

Secondo le prime ricostruzioni fin qui effettuate, uno scuolabus si è schiantato nelle vicinanze dell’ingresso della scuola media, dove un capannello di studenti e genitori era in attesa dell’apertura della scuola.

Immagini dell’incidente dello scuolabus in Cina, che ha causato la morte di diversi studenti, condivise da un utente su X

Lo scuolabus, un piccolo van grigio, improvvisamente è passato dalla carreggiata al marciapiede, travolgendo molte delle persone in attesa. Immediato l’intervento dei soccorsi.

Morti e feriti nell’incidente

Come riferito da alcuni testimoni alle testate locali, l’incidente “è avvenuto intorno alle 7 del. Il minibus grigio che ha causato l’incidente si è precipitato improvvisamente dalla strada al marciapiede, investendo molti studenti che aspettavano di entrare nella scuola fuori dal cancello della scuola”.

Stando alle prime stime dell’incidente, ci sarebbero almeno 11 morti, sei genitori e cinque studenti dell’istituto. Al momento ci sarebbero anche 24 feriti tra alunni e adulti, alcuni trasportati in ospedale in gravi condizioni.

L’autista del piccolo bus avrebbe perso il controllo del mezzo dopo essere entrato in un incrocio, finendo poi per uscire dalla carreggiata, secondo quanti riportato in una nota dall’ufficio di pubblica sicurezza della contea di Dongping.

Le indagini sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono accorsi diversi mezzi della Polizia, oltre alle ambulanze del servizio sanitario locale. L’autista dello scuolabus è stato preso in custodia dagli agenti, che dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Bisognerà ora risalire in primis alla ditta incaricata della gestione del trasporto degli studenti, dato che in Cina molte scuole affidano tali servizi a società private o a singoli individui.

Numerose foto e video della scena dell’incidente mostrano il minibus grigio con targa dello Shandong parcheggiato sul marciapiede. Il mezzo sembra sia stato appositamente modificato e personalizzato, con la scritta in vernice spray “”Dongping County Dongyuan Public Transport Co., Ltd”, per il trasporto degli studenti, ma sarà la Polizia a fare luce anche su questo aspetto e sulle eventuali responsabilità.