In Bolivia incidente fra autobus causa almeno 37 morti e 30 feriti, autista forse sotto effetto di alcol

La manovra azzardata, lo schianto, le lamiere accartocciate e i bagagli sparsi sulla strada: è di almeno 37 morti e 30 persone rimaste ferite il bilancio dell’incidente fra due autobus avvenuto in Bolivia a circa 5 km dalla città di Uyuni, nel sud-ovest del Paese sudamericano. Uno degli autisti è in terapia intensiva e per lui la prognosi è riservata, mentre l’altro è ferito ma in condizioni stabili.

Incidente nell’area di Uyuni in Bolivia

L’incidente è avvenuto alle prime ore di sabato 1 marzo. Uyuni è un’area particolare della Bolivia: è la principale via d’ingresso per i turisti che visitano le più grandi saline al mondo, il vicino Salar de Uyuni a più di 3600 metri di altitudine. Ogni anno questa città di dimensioni relativamente piccole accoglie circa 60.000 visitatori da tutto il mondo.

Lo schianto è avvenuto sulla tratta tra Uyuni e Colchani, nel dipartimento di Potosí in Bolivia, dopo un’invasione di corsia.

Fonte foto: ANSA

Secondo la ricostruzione delle autorità locali, un autobus era diretto verso la città occidentale di Oruro, dove si stava svolgendo il Carnevale di Oruro, uno dei più grandi festival dell’America Latina.

Ipotesi alcol alla base dello scontro

I veicoli sono stati recuperati attorno alle 10:00 ora locale (le 15:00 in Italia), e i feriti sono stati trasportati negli ospedali di Oruro e Potosí.

Non tutte le vittime sono ancora state identificate. La polizia sta aspettando i risultati dei test alcolemici effettuati sui conducenti. I media locali scrivono che uno dei conducenti sarebbe stato visto dai passeggeri mentre consumava alcolici.

Incidenti mortali in Bolivia

In Bolivia gli incidenti stradali mortali sono purtroppo frequenti. A febbraio, più di 30 persone hanno perso la vita quando un autobus è precipitato da un’altezza di quasi 800 metri in un burrone tra le città di Potosí e Oruro.

E a gennaio, 19 persone sono morte quando un autobus è uscito di strada nella stessa regione, sempre nei pressi di Potosí.

Secondo le statistiche governative, ogni anno muoiono in media 1.400 persone in incidenti stradali in Bolivia. Un dato altissimo, considerato che il Paese conta circa 12 milioni di abitanti. In Italia nel 2023 i morti per incidenti stradali sono stati 3.039 su quasi 59 milioni di residenti. Il tasso di mortalità stradale in Bolivia è circa 2,3 volte superiore rispetto all’Italia.