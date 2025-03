Scoppia la rissa a Bari Sardo durante la festa di Carnevale, 22enne accoltellato a morte

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Una festa di Carnevale a Bari Sardo (in provincia di Nuoro) si è trasformata in tragedia ed è costata la vita a un 22enne. Durante una rissa, il giovane Marco Mameli, operaio originario di Ilbono, è stato colpito al petto con una coltellata. Coinvolto anche un altro giovane, immediatamente trasferito in pronto soccorso. Le Forze dell’Ordine sono al lavoro per individuare l’autore del delitto.

Festa di Carnevale finita in tragedia: morto un 22enne

Bari Sardo in lutto per quanto accaduto durante la notte del 1° marzo: nel corso di una festa di Carnevale nella piazza centrale, il 22enne Marco Mameli è rimasto ucciso durante una rissa.

Secondo una prima ricostruzione, erano circa le 23 quando il giovane, operaio alla Saipem di Arbatax, avrebbe ricevuto una coltellata al petto per via di una rissa scoppiata poco prima.

L’omicidio è avvenuto a Bari Sardo, in provincia di Nuoro

I soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvare il ragazzo, originario di Ilbono (Nuoro). Al loro arrivo, infatti, non c’era più nulla da fare per Mameli: la coltellata ricevuta al petto è stata infatti fatale.

Rissa a Bari Sardo durante una sfilata: un ferito in ospedale

Durante la rissa a Bari Sardo, oltre a Marco Mameli, anche un secondo giovane è rimasto ferito. Anche il secondo ragazzo stava partecipando alla prima sfilata del Carnevale bariese 2025 ed è rimasto coinvolto nella rissa.

I soccorsi hanno disposto il suo immediato trasferimento presso il pronto soccorso.

Il ferito è stato trasferito all’ospedale di Lanusei.

Le indagini

Non è ancora chiaro chi abbia tolto la vita a Marco Mameli durante la festa di Carnevale a Bari Sardo.

Le Forze dell’Ordine stanno attualmente indagando per individuare l’assassino. I carabinieri della Compagnia di Lanusei e la polizia sono infatti al lavoro per mettersi sulle tracce dell’assassino che si è dato alla fuga.

Nel frattempo, il sindaco Ivan Mameli ha già disposto l’annullamento dei prossimi eventi di Carnevale, quali la sfilata in programma per martedì 4 marzo.