Incendio su una nave con un carico pericoloso nel Mar Baltico: colonna di fumo nero visibile per chilometri

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Una nave mercantile con a bordo del materiale pericoloso è in fiamme nel Mar Baltico, al largo del Golfo di Riga. Tra le diverse merci contenute nel carico, il cargo “Escape” trasporterebbe anche vernici e polimeri, secondo quanto riportato dal quotidiano polacco Onet. L’incendio si sarebbe propagato sull’imbarcazione senza che l’equipaggio riuscisse a spegnerlo. Le 15 persone a bordo sono state evacuate, lasciando la portcontainer alla deriva.

L’incendio

La nave battente bandiera dei Paesi Bassi era in rotta dalla Lituania alla Lettonia, quando nelle prime ore della mattina di mercoledì le fiamme si sono diffuse dalla sala macchine per poi diffondersi nel resto dello scafo.

Lo ha dichiarato in un comunicato riportato dal Washington Post la compagnia JR Shipping, con sede nel porto olandese di Harlingen. Il sistema antincendio automatico non sarebbe stato in grado di spegnere il rogo

“A seguito di tentativi falliti di spegnere l’incendio, il comandante di Escape ha preso la misura prudente di evacuare la nave”, ha detto la compagnia di navigazione.

La causa esatta dell’incendio non è ancora nota, ha affermato JR Shipping, aggiungendo che “una società di salvataggio è stata incaricata di rimediare all’incidente in corso e mettere in sicurezza la nave”.

I soccorsi

“Tutti i 15 marittimi di Escape… sono stati portati sani e salvi a bordo della vicina nave Kairit che ora sta procedendo verso la baia di Riga. Non ci sono feriti per l’equipaggio di Escape” si legge ancora nel comunicato.

Dalla Lettonia sono stati inviati una squadra di soccorso, che ha evacuato l’equipaggio di 15 persone, e due rimorchiatori dotati di serbatoi d’acqua e generatori di schiuma che si stanno dirigendo verso la nave, in viaggio dalla città portuale lituana di Klaipeda al porto di Riga.

La nave mercantile “Escape” è stata costruita nel 2011, ha una lunghezza di 168 metri e un peso di 17.000 tonnellate, secondo quanto riportato dall’emittente pubblica lettone LSM.

Il carico

Cor Radings, un portavoce di JR Shipping, ha dichiarato all’Associated Press che la nave “trasporta ogni sorta di merce” e non è stato immediatamente chiaro se il carico della nave contenesse materiale pericoloso.

“È probabile, ma non posso confermare come ovviamente una nave di quelle dimensioni con i container a bordo avrà normalmente anche merci (pericolose) a bordo“, ha detto Radings in un’intervista telefonica.