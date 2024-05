Incendio nella palazzina a Ravenna, decine di intossicati: edificio evacuato, 15 famiglie in fuga dalle fiamme

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Fiamme nella notte a Ravenna. Quindici famiglie sono state evacuate a causa di un incendio divampato nella tarda serata di martedì 14 maggio in una palazzina della città romagnola. Decine di persone sono rimaste intossicate in maniera lieve, la palazzina è stata dichiarata inagibile.

Incendio in una palazzina a Ravenna

L’allarme è scattato intorno alle 23 di martedì 14 maggio in un condominio di via Tommaso Gulli a Ravenna.

Come riporta Ansa, per cause in fase di accertamento è divampato un incendio che ha subito creato una grande quantità di fumo che ha avvolto in breve tempo l’intera palazzina.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incendio in via Gulli a Ravenna

Numerosi intossicati

Lanciato l’allarme, sul posto sono subito arrivati vigili del fuoco e 118 con numerosi mezzi e personale, assieme a polizia, carabinieri e polizia locale.

L’intera palazzina è stata evacuata. Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, circa 25 persone, tra cui bambini e anziani, sono rimaste intossicate in modo lieve per aver respirato il fumo, sono state tutte portate all’ospedale Santa Maria delle Croci per accertamenti.

Famiglie evacuate

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e dopo le prime verifiche hanno dichiarato inagibile l’intera palazzina, anche se l’edificio non avrebbe subito danni strutturali.

Tutte le persone residenti nel condominio, 15 famiglie, hanno dovuto lasciare i loro appartamenti, accolti per la notte da parenti e amici.

Incendio partito dal garage

Sono in corso accertamenti per chiarire come sia divampato l’incendio. Stando ad una prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito dal garage, a causa di un veicolo, forse uno scooter, che avrebbe preso fuoco.

Il fumo provocato dalle fiamme è poi risalito lungo la tromba delle scale, invadendo tutto lo stabile e impedendo a tante persone di trovare la via di fuga.