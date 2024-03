Incendio in una palazzina a Levico Terme vicino Trento: fiamme partite dal garage, evacuata una famiglia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Paura nel pomeriggio di oggi mercoledì 20 marzo a Levico Terme, nel Trentino, per un incendio divampato in una palazzina. Le fiamme, partite dal garage, hanno poi coinvolto l’intera abitazione, tanto da rendere necessaria l’evacuazione di una famiglia.

Incendio in un’abitazione a Levico Terme

Secondo quanto riporta Ansa, l’incendio è scoppiato verso le 16 del pomeriggio in una abitazione in via Montel nel centro storico di Levico Terme, in provincia di Trento.

Per cause ancora da chiarire il rogo è divampato nel garage, dai primi accertamenti sembrerebbe che le fiamme sarebbero partite da un motorino.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incendio a Levico Terme (Trento), in Valsugana

Dallo scantinato l’incendio si è poi diffuso a tutto l’edificio fino al tetto. Le fiamme hanno provocato una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

Decine di vigili del fuoco in azione

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti circa una cinquantina di vigili del fuoco e numerosi mezzi provenienti da Trento, Pergine, Novaledo e Caldonazzo.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme che hanno coinvolto l’intera palazzina e per evitare che potessero estendersi agli edifici vicini.

Evacuata una famiglia

Oltre ai vigili del fuoco sono arrivati sul posto anche il personale del 118, i carabinieri di Levico e gli agenti della polizia locale dell’Alta Valsugana.

Per fortuna non ci sono persone rimaste ferite. Secondo quanto riporta il quotidiano locale Il Dolomiti, una famiglia è stata evacuata dai vigili del fuoco.