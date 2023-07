Incendio a San Bonifacio, 26 persone evacuate dai vigili del fuoco da un condomino in fiamme: il video

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Una palazzina è andata a fuoco nella serata di venerdì 6 luglio a San Bonifacio, comune del Veronese, rendendo necessario l’evacuazione di 26 persone. Le fiamme hanno avvolto la facciata generando paura tra i residenti dello stabile di edilizia sociale interessato da lavori per l’allestimento del cappotto termico. Tre famiglie, composte in totale da 11 persone, hanno passato la notte in una palestra di una scola allestita sul momento dal Comune.

L’incendio

In base a un primo accertamento dei vigili del fuoco l’incendio sarebbe stato causato da un cortocircuito che avrebbe sviluppato le fiamme all’esterno della palazzina.

Fiamme in una palazzina di tre piani a San Bonifacio, in provincia di #Verona: da ieri sera fino a oltre la mezzanotte, due squadre di #vigilidelfuoco sono state impegnate per spegnere l’#incendio. Evacuati 30 residenti per motivi di sicurezza#1luglio #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/eBLbzFAzqJ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 1, 2023



L’edificio di tre piani della frazione di Lobia del comune del Veronese era interessato da lavori di coibentazione e il rogo si sarebbe propagato tra il cappotto da installare e i pannelli già montati, oltre a mandare in fiamme i serramenti del primo piano.

L’intervento dei vigili del fuoco

Le squadre di vigili del fuoco arrivate dai distaccamenti dei comuni di Caldiero e da Lonigo, in provincia di Vicenza, hanno fatto evacuare immediatamente le sei famiglie residenti nella palazzina Ater e, assicurandosi che gli undici appartamenti del condominio fossero sgombri, hanno dato corso alle operazioni di spegnimento dell’incendio.

Il rogo è stato estinto intorno alla mezzanotte, ma il palazzo è stato dichiarato inagibile per la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, a causa della densa coltre fumo che ha invaso l’intero condominio. Tre delle famiglie evacuate, per un totale di 11 persone, hanno dovuto passare la notte in una palestra di una scuola della frazione di Locara, allestita in tutta fretta dall’amministrazione di San Bonifacio.

Tutti i residenti dello stabile sono stati assistiti e scortati all’interno degli appartamenti dai vigili del fuoco, per recuperare i beni di prima necessità.