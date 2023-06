Incendio in una palazzina in via Bariglaria a Udine: colonna di fumo nero, evacuati appartamenti e negozi

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un terribile incendio si è verificato giovedì 29 giugno in un edificio sito in via Bariglaria a Udine. Le fiamme, che si sono sviluppate in un appartamento situato al centro della palazzina, hanno generato unadensa coltre di fumo nero. Fortunatamente, non erano presenti persone all’interno dell’abitazione al momento dell’incidente, ma le cause dell’incendio restano ancora sconosciute.

L’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto in modo tempestivo, atto fondamentale per contenere l’espansione delle fiamme. Attualmente, sette squadre dei pompieri sono ancora al lavoro per spegnere l’incendio che ha reso inagibili almeno quattro appartamenti della struttura.

I residenti, spaventati dall’accaduto, si sono radunati all’esterno dell’edificio, in attesa di valutare i danni e poter rientrare nelle proprie abitazioni. Alcune persone sono state soccorse a causa dell’inalazione di fumo.

Fonte foto: Tuttocittà L’incendio si è verificato in una palazzina sita in via Bariglaria a Udine

Evacuazione dell’edificio

L’amministratore di condominio, Arno Marcucci, ha dichiarato che le parti comuni e gli appartamenti interessati sono stati evacuati, così come le attività commerciali presenti nella palazzina, in via precauzionale.

Sul posto sono intervenute ambulanze, un’automedica e la polizia locale che ha deviato il traffico nelle vie adiacenti a via Bariglaria.

I danni dell’incendio

L’incendio ha causato gravi danni all’appartamento da cui ha avuto origine. I vigili del fuoco, che stanno effettuando controlli accurati in tutti gli alloggi, hanno dichiarato che le fiamme erano visibili anche dal primo piano.

L’incendio sembrerebbe essersi propagato dalle tapparelle, interessando entrambi i lati dell’appartamento. Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulle cause dell’incendio. Saranno necessarie indagini approfondite per stabilire l’origine delle fiamme che hanno causato danni significativi alla palazzina.

Un incendio anche a Torino

Sempre giovedi 29 giugno un altro incendio è scoppiato a Torino, con una nube di fumo visibile a distanza. Le fiamme hanno interessato un’area dove erano abbandonati alcuni veicoli.

In attesa di conoscere le cause dell’incendio, le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute prontamente per spegnere le fiamme. Fortunatamente, l’incendio non ha causato danni significativi, limitandosi ai veicoli abbandonati.

L’incendio di Milano

Mercoledì 28 giugno, invece, un altro rogo devastante ha colpito il complesso delle Trilogy Towers a Milano, interessando due piani di una delle torri.

Le fiamme avvolto il 13º e il 14º piano, dove fortunatamente non vi sono appartamenti abitati poiché ancora in fase di arredamento. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme dopo aver evacuato tutte e tre le torri del complesso.