Attentato a caserma dei carabinieri, chi è l'anarchico arrestato e com'è stato preso: il dettaglio della felpa

In una nota ufficiale, i carabinieri di Firenze hanno confermato il fermo dell’anarchico accusato di essere il presunto autore dell’attentato incendiario all’ingresso della sede della compagnia carabinieri di Borgo San Lorenzo. Si tratta di un 30enne riconosciuto grazie a un dettaglio della felpa. Proseguono le indagini per confermare le responsabilità.

Attentato ai carabinieri: un fermato

Dopo i fatti del 13 gennaio, i carabinieri hanno avviato le indagini alla ricerca del soggetto accusato di aver piazzato un liquido infiammabile all’ingresso della caserma di Borgo San Lorenzo. Nelle prime ore del mattino del 16 gennaio, è stato fermato l’indiziato del reato.

L’accusa contro il 30enne è di essere il presunto autore dell’attentato incendiario. L’uomo è stato fermato – anche se proseguono le indagini per provare il reato – per limitare il rischio di fuga.

Fonte foto: ANSA

In foto, i resti dell’incendio sull’ingresso della caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo

Le indagini sono tuttora in corso per verificare l’effettiva responsabilità dell’indagato ed esiste la presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza. Alcuni dettagli, però, hanno portato a lui, come la felpa che indossava.

Il dettaglio della felpa

Dalle indagini è emerso che, intorno alle 2:00 del mattino del 13 gennaio, un giovane con il volto parzialmente coperto ha dato fuoco all’ingresso della caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze.

È stato possibile seguire i fatti grazie alla presenza delle telecamere di videosorveglianza. L’uomo si è avvicinato al portone, ha estratto una busta con un contenitore contenente liquido infiammabile e ha appiccato l’incendio, per poi allontanarsi nelle vie vicine.

Mentre le fiamme venivano spente da alcuni militari presenti in caserma, scongiurando così conseguenze più gravi, altri hanno iniziato le indagini. In circa 24 ore sono riusciti a ricostruire i movimenti e a scoprire l’identità della persona con una riconoscibile felpa.

Chi è il 30enne anarchico?

Grazie all’utilizzo del sistema di videosorveglianza presente lungo tutto il percorso, è stato possibile identificare in poco tempo il presunto autore dell’attentato alla caserma.

Si tratterebbe di un giovane di circa 30 anni, già noto alle autorità. Il reato, infatti, sarebbe stato commesso mentre si trovava in regime di arresti domiciliari con controllo elettronico.

Al momento è noto che il 30enne sia aderente a un’area definita nel comunicato come “antagonista radicale fiorentina” e vicina ai circuiti anarchici.