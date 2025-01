Incendi a Los Angeles senza fine, almeno 24 morti e vento forte: cosa potrebbe aver causato le fiamme

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Si aggrava il bilancio delle vittime degli incendi a Los Angeles: i morti accertati sono 24. La situazione è in peggioramento: si attendono venti e aria secca nelle prossime ore. In merito alle cause dei roghi, si ipotizza che le particolari condizioni climatiche potrebbero aver avuto un ruolo determinante. Anche le linee elettriche potrebbero aver contribuito alla propagazione degli incendi.

Il dipartimento di medicina legale della contea ha aggiornato il bilancio delle vittime degli incendi a Los Angeles.

Attualmente si contano 24 persone decedute nei roghi.

Purtroppo, le condizioni meteorologiche stanno per cambiare, il che lascia presagire un ulteriore peggioramento di una situazione già devastante. Sono previsti venti persistenti che si abbatteranno sulla California meridionale.

Al vento in arrivo si aggiungerà l’aria secca. Per queste ragioni, il National Weather Service ha emesso un avviso di condizioni estremamente critiche.

È il livello di allerta massimo, raramente emesso, che interessa le contee di Ventura e Los Angeles dalla mattina di martedì 14 fino alle 12 (ora locale) di mercoledì 15 gennaio.

La causa del rogo

Sulla base delle informazioni riportate dalla stampa americana, non è ancora nota la causa che ha scatenato i terribili incendi a Los Angeles. Si parla di una possibile origine a causa di un guasto elettrico.

Il New York Times ha cercato di fornire una spiegazione, che chiarisce anche perché le fiamme sono così difficili da spegnere.

“La vegetazione che si era accumulata in due inverni umidi consecutivi si era trasformata in esca dopo mesi di siccità quest’anno”, scrive il quotidiano.

Inoltre, le raffiche di vento, come quelle del Santa Ana Winds che soffia dal deserto, unitamente al clima secco, hanno rappresentato una combinazione letale.

Purtroppo, al momento è ancora prematuro fare supposizioni su cosa abbia innescato i roghi. Gli investigatori sono al lavoro per stabilire le esatte cause e per l’attribuzione di eventuali responsabilità. Tuttavia, potrebbero volerci anche mesi per la conclusione delle indagini.

Il possibile ruolo delle linee elettriche pubbliche

Il New York Times, inoltre, ha avanzato ipotesi sul possibile ruolo che le linee elettriche pubbliche hanno avuto nella diffusione degli incendi a Los Angeles.

Il quotidiano ha infatti osservato che le linee elettriche erano attive quando i roghi sono divampati, il che, in condizioni di siccità e vento, potrebbe aver favorito la diffusione delle fiamme.