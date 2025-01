Luigi Di Maio confermato rappresentante Ue nel Golfo Persico per altri 2 anni: in cosa consiste il suo lavoro

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Arriva la riconferma per Luigi Di Maio. L’ex pentastellato ricoprirà il ruolo di rappresentante Ue nel Golfo Persico per altri due anni, fino a febbraio 2027, dopo la decisione presa dai delegati dei 27 Stati membri del Political and Security Committee (Psc). Di Maio aveva accettato l’incarico nel 2023, con l’obiettivo di sviluppare un partenariato europeo più forte con i Paesi della regione del Golfo.

L’Alto rappresentante per la Politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, ha dato personalmente la notizia della decisione di voler rinnovare l’ex ministro a Palazzo Chigi, come anticipato dal Foglio.

Il governo di Giorgia Meloni, naturalmente, non aveva presentato la candidatura dell’ex rivale politico. A fronte della comunicazione di Bruxelles, tuttavia, l’esecutivo di Roma non si è opposto alla riconferma di Di Maio.

La lettera inviata da Kaja Kallas

Nella lettera inviata da Kallas con le ragioni della volontà di rinnovare l’impegno era contenuto un profluvio di complimenti nei confronti del politico avellinese.

“L’eccellente prestazione dell’Eusr per il Golfo, Luigi Di Maio, ha rappresentato un grande contributo nel far avanzare la cooperazione Eu-Gcc – riporta il documento-. Ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo di entrambe le cooperazioni regionale e bilaterale con i Paesi del Golfo nel campo delle consultazioni politiche, dei dialoghi sulla sicurezza, sul commercio e investimenti, energia verde e relazioni people-to-people”.

Per tutte queste ragioni, conclude la comunicazione, “la sua presenza è stata determinante per il successo del Summit Eu-Gcc. Propongo pertanto di prorogare il mandato di Luigi Di Maio per altri due anni, dal 1° marzo 2025 al 28 febbraio 2027”.

In cosa consiste il suo ruolo

Di Maio aveva iniziato il suo mandato di rappresentante Ue nel Golfo Persico il 1° giugno 2023. Le sue mansioni prevedevano l’ulteriore sviluppo di un partenariato dell’UE più forte, globale e più strategico con i paesi della regione del Golfo (Bahrein, Kuwait, Iraq, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti).

Come riportato dal sito del Consiglio europeo, il suo incarico consiste nella ricerca dei modi migliori per contribuire alla stabilità e alla sicurezza di quell’area geografica, avviando e sostenendo il dialogo e soluzioni regionali a lungo termine con i singoli Stati e con le varie organizzazioni del territorio.

L’obiettivo è quello di offrire sostegno e collaborazione al Consiglio e alla Commissione europea, col fine di contribuire a garantire la coerenza dell’azione esterna di Bruxelles e aumentarne la visibilità e la comprensione sul piano internazionale.