Esplosione nel ristorante a Most in Repubblica Ceca, morti e feriti: le ipotesi sull'incidente

A Most, in Repubblica Ceca, c’è stata un’esplosione in un ristorante che ha causato la morte di sei persone e il ferimento di altre otto. Lo scoppio è avvenuto di sabato sera quando il locale era affollato. Secondo la prima ricostruzione, fatta dai vigili del fuoco, a causare la tragedia sarebbe stata una bombola di propano-butano che si è rovesciata, provocando l’incendio.

Esplosione in un ristorante a Most

Tragico incidente in Repubblica Ceca dove, in un ristorante, è avvenuta un’esplosione che ha provocato sei morti e otto feriti. Di questi, trasportati d’urgenza nei vicini ospedali, sei sarebbero in condizioni gravissime.

Il repentino e difficile intervento dei vigili del fuoco ha permesso di evacuare una trentina di persone che erano presenti in quel momento nel locale. Alcuni di essi erano rimasti intrappolati nel bagno dell’edificio che, nel momento in cui i pompieri sono arrivati sul luogo, era avvolto dalle fiamme.

Fonte foto: X: Vigili del Fuoco Repubblica Ceca Quello che rimane del ristorante a Most, Repubblica Ceca

I soccorsi e la situazione

Il bilancio è provvisorio e parla di sei morti e otto feriti. Il rogo è avvenuto nel momento di maggiore affluenza, il sabato sera, di un ristorante a Most. Ci troviamo nel nord-ovest del Paese, a circa settanta chilometri dalla capitale Praga. Il locale – che si chiama “U Kojota” – si trova in un complesso residenziale della città.

L’esplosione ha provocato un forte boato, cui sono seguite le fiamme. L’allarme è stato lanciato alle 23 e 17 quando è scattato il vasto incendio che ha coinvolto non solo il ristorante ma anche gli edifici circostanti, dai quali sono stati evacuati diversi abitanti.

Dopo un intervento di circa due ore, lo stabile è stato messo in sicurezza ben oltre la mezzanotte, intorno all’una. Sul posto sono intervenute 12 unità dei vigili del fuoco. Mentre alcune di esse erano occupate nel tentativo di spegnere il rogo, una delle squadre si è portata dentro all’edificio per salvare quanti erano rimasti intrappolati al suo interno. Sono state circa 30 le persone evacuate, mentre sarebbero stati 20 gli avventori all’interno del ristorante al momento dell’esplosione.

La ricostruzione dell’incendio

Come comunicato dai servizi di soccorso antincendio ceco e da quelli di emergenza, lo scenario che si sono trovati nel momento del loro arrivo era drammatico. Su X, i vigili del fuoco hanno scritto che, come confermato dai testimoni, l’incendio si è propagato molto rapidamente e fornito una prima ricostruzione della vicenda.

Secondo le informazioni raccolte e analizzando la dinamica dell’incidente infatti pare che a scatenare il rogo sia stata una stufa a gas che, rovesciandosi, ha fatto partire le fiamme.

Questa versione è stata ribadita anche dal ministro degli Interni della Repubblica Ceca, Vit Rakusan, che, parlando a Czech Radio, ha chiarito come si ritenga che la causa della tragedia sia da imputare a una stufa a propano-butano che si è rovesciata e ha infiammato il giardino anteriore del ristorante.