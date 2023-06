Incendio a Torino, a fuoco alcune auto abbandonate in un deposito: la nube di fumo era visibile a distanza

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Paura e tensione a Torino per un incendio che è divampato in città. Il rogo è scoppiato nelle prime ore della mattina del 29 giugno. Le fiamme ha riguardato un’area in cui erano abbandonati alcuni veicoli. Molta la preoccupazione nella zona interessata dall’incendio, ma anche nelle aree più distanti da cui è stata ben visibile un nube di fumo.

L’incendio ha bruciato alcune auto abbandonate

Nelle prime ore della mattinata del 29 giugno, un incendio è divampato a Torino. Le fiamme si sono diffuse in un’area all’aperto in strada Bellacomba nei pressi della tangenziale nord e a ridosso della strada che conduce verso l’aeroporto di Caselle.

Il rogo ha interessato alcuni veicoli abbandonati in un deposito in cui si sono sprigionate le fiamme provocando una nube di fumo ben visibile anche a chilometri di distanza.

Fonte foto: Tuttocittà.it Strada Bellacomba, il punto in cui è divampato l’incendio a Torino

Non è mancata la paura nella zona in cui è scoppiato l’incendio, ma anche nei quartieri più centrali del capoluogo piemontese da cui il fumo era visibile.

Ancora ignote le cause del rogo a Torino

Le segnalazioni arrivate alla caserma dei vigili del fuoco hanno consentito un intervento tempestivo sul luogo in cui è divampato l’incendio.

A spegnere le fiamme, infatti, sono state diverse squadre dei vigli del fuoco. Stando a quanto riportato da alcune testate locali, il rogo non avrebbe provocato danni se non quelli alle auto abbandonate nell’area interessata.

Al momento sono ancora ignote le cause dell’incendio che dovranno essere oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti.

Pochi giorni fa un incendio nella vicina Collegno

L’incendio divampato nel deposito di auto abbandonate a Torino segue di pochi giorni quello scoppiato lunedì 26 giugno nella vicina Collegno.

Il rogo di Collegno, però, ha avuto conseguenze molto più gravi. Nell’incendio sviluppatosi al terzo piano di un condominio di via La Pira, infatti, ha perso la vita una donna di 54 anni.

L’arrivo dei soccorsi, allertati dai vicini spaventati dalle fiamme, non sono serviti a scongiurare il peggio. Anche in questo caso le cause del rogo e delle fiamme che hanno inghiottito l’appartamento della 54enne non sono ancora note.