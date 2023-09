Impennata dei contagi Covid, casi quasi raddoppiati in Lombardia: la situazione nelle terapie intensive

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Nessun allarme, ma i dati parlano chiaro: nelle ultime settimane c’è stata una impennata di contagi Covid in Italia. In particolare in Lombardia, dove i casi sono quasi raddoppiati. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, facendo il punto della situazione sui contagi Covid.

Covid in Lombardia, i dati

I tamponi “ci confermano che questo aumento di casi positivi al Covid viene confermato anche per gli asintomatici“. Queste le parole di Bertolaso riportate dall’Agi. “Abbiamo effettuato nel corso dell’ultima settimana oltre 30 mila tamponi”, ha spiegato.

Stando ai dati riferiti dall’assessore, in Lombardia nella settimana tra il 28 agosto e il 3 settembre ci sono stati 2.979 contagi Covid, con una incidenza di 19 casi su 100 mila abitanti.

Nell’ultima settimana c’è stata una netta impennata dei casi, arrivati a quota 5418. In pochi giorni quindi l’incidenza è passata da 19 casi per 100 mila abitanti a 54 per 100 mila.

La situazione nelle terapie intensive

Crescono i contagi, “una situazione che è abbastanza in linea con l’andamento stagionale”, ha detto Bertolaso, ma la situazione delle terapie intensive è “assolutamente tranquilla“.

Stando agli ultimi dati (aggiornati all’11 settembre), in Lombardia sono ricoverate per Covid 169 persone. I pazienti in terapia intensiva sono 2 ma, precisa l’assessore, “sono ricoverati non a causa Covid” ma “per complicazioni legate ad altre problematiche”.

Fonte foto: ANSA Contagi Covid quasi raddoppiati in Lombardia

Varianti e vaccinazioni: la situazione

Per quanto riguarda le varianti, la maggior parte dei contagi riguarda le “due varianti XBB1 e BB16 che fanno parte della grande famiglia di Omicron, controllabili sia con le vaccinazioni che con le attuali possibilità terapeutiche”.

“La famosa variante Pirola che in questo momento sta creando problemi in altre parti d’Europa al momento non l’abbiamo ancora registrata in Lombardia”, ha aggiunto l’assessore al Welfare.

“Sarà solo questione di tempo per quello che riguarda il comportamento di queste situazioni”, ha sottolineato Bertolaso, però “anche per quello che stiamo registrando negli altri Paesi europei possiamo dire che la situazione è assolutamente sotto controllo“.

“Dal mio punto di vista – ha detto Bertolaso – bisogna sempre essere preparati ad affrontare situazioni complicate quindi abbiamo attivato tutta una serie di iniziative finalizzate a mettere sotto controllo e sotto tutela la popolazione più a rischio”.

Leggermente più preoccupanti per l’assessore sono invece “le altre situazioni virologiche che sono state riscontrate in Lombardia nel corso soprattutto di agosto”, come la febbre dengue o la West Nile trasmessi dalle zanzare.

Bertolaso ha spiegato che tra fine settembre e inizio ottobre partiranno le campagne di vaccinazione sia contro l’influenza che per il Covid, “con i nuovi vaccini che stanno per essere forniti dalle diverse case farmaceutiche”.