Walter Ricciardi sul rischio Covid nelle scuole: "Contagi saliranno, misure insufficienti". Attacco al Governo

Le misure adottate dal Ministero della Salute sono “insufficienti”. A dirlo è Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica. In un’intervista, Ricciardi ha evidenziato come la riapertura delle scuole senza precauzioni provocherà una risalita dei contagi da Covid. “Bisogna agire subito per evitare nuove ondate”, ha detto l’esperto.

L’aumento dei contagi Covid negli ultimi giorni

La risalita dei contagi Covid preoccupa soprattutto il mondo della scuola. Proprio in questi giorni sono 7 milioni gli studenti che stanno tornando tra i banchi per il nuovo anno scolastico.

Ma i numeri parlano chiaro: secondo gli ultimi dati disponibili (della settimana dal 31 agosto al 6 settembre) c’è stato un +43,4% di contagi, pari a 21.316 nuovi casi, rispetto alla settimana precedente.

Fonte foto: ANSA Gli alunni dell’istituto ‘Gioberti’ di Torino in classe per il primo giorno di scuola (11 settembre 2023)

All’aumento dei casi, chiaramente, corrisponde anche un incremento di decessi e di ricoveri in terapia intensiva.

Davanti a questo scenario, allarma la ripresa delle attività scolastiche anche se il direttore generale della programmazione del Ministero della Salute, Francesco Vaia ha invitato a evitare allarmismi.

“Vediamo in settimana con la ripresa dell’anno scolastico di fare un punto su quello che è stato fatto finora”, ha dichiarato Vaia.

Ricciardi: “Scelte politiche più che scientifiche”

Secondo Walter Ricciardi, tuttavia, le misure prese dal Governo sono “insufficienti e basate su criteri politici più che scientifici”.

Ricciardi lo ha detto nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano ‘La Stampa‘ in cui ha specificato che “viviamo ondate periodiche”.

Sarebbe necessaria, dunque, una risposta diversa per affrontare la situazione, perché “se il Paese fa finta di nulla – ha spiegato – si espone ai problemi ormai noti di moltiplicazione delle infezioni e intasamento degli ospedali”

Secondo l’esperto i soggetti a rischio sarebbero coloro che non hanno una copertura vaccinale sufficiente. “Serve una grande campagna vaccinale a partire da over60 e persone fragili per arrivare fino ai bambini”, ha detto Ricciardi.

Le proposte: aerare gli spazi e separare i banchi

Per scongiurare il rischio di una nuova diffusione del virus nelle scuole, l’esperto cita l’esempio dei Paesi del Nord Europa dove “hanno diminuito i contagi monitorando l’aria nelle classi e ventilandole secondo necessità”.

Mentre l’Associazione presidi ha fatto sapere di voler distribuire mascherine nelle scuole, il professore della Cattolica ha detto che non sono necessarie se si fanno “aerare i locali e si mantengono i banchi separati”. Servono, invece, nei “luoghi affollati e ovviamente negli ospedali che altrimenti possono tornare ad alto rischio”

Ma l’approccio del Governo non andrebbe in questa direzione. “Si vuole dare l’idea di un alleggerimento delle misure e si indugia nel confronto con l’influenza, mentre ci sono ancora rilevanti differenze come il long Covid”.