Il video sulle guance di Vladimir Putin riaccende la pista del sosia: "Sembrano apparire e scomparire"

La teoria del sosia di Putin torna di moda. Un video del consigliere ucraino Anton Gerashchenko pone l’attenzione sulla guance del presidente russo, che sembrano apparire e poi scomparire durante la giornata.

Le guance di Putin

Il consigliere ucraino Anton Gerashchenko ha pubblicato un video dedicato a mostrare alcune stranezze sulle guance del presidente russo Vladimir Putin. Un tema peculiare, che serve però a dare adito ad una delle teorie del complotto che circolano più spesso sui social pro Kiev.

“Le guance di Putin sono sempre più un oggetto misterioso, sembrano apparire e scomparire a caso durante lo stesso giorno” ha scritto Gerashchenko nel post che accompagna le immagini.

“Non è la prima volta che Putin sbaglia il nome di un leader di un paese. Mancanza di rispetto o le nuove guance influenzano l’eloquio di Putin?” ha poi aggiunto in un commento.

La teoria del sosia

Rispondendo al video, molti utenti hanno avanzato l’ipotesi che il motivo per cui il viso di Putin sembra cambiare così radicalmente anche nello stesso giorno sia che il presidente russo abbia un sosia che utilizza in alcune occasioni pubbliche.

Le motivazioni dietro a questa scelta sarebbero principalmente due: da una parte l’utilizzo dei sosia permetterebbe a Putin di tenersi al sicuro da eventuali attentati. Dall’altra nasconderebbe le precarie condizioni di salute del leader russo.

Non è la prima volta nella storia che un leader di Mosca viene accusato di avere dei sosia. Nel 2008 un uomo ha dichiarato di essere stato uno dei 4 doppioni di Stalin, assoldato per paura che spie occidentali potessero tentare di uccidere il leader dell’URSS.

Le condizioni di salute di Putin

Le stesse condizioni di salute di Putin sono spesso oggetto di speculazioni. Nell’ottobre scorso era circolata la notizia, mai verificata, che il presidente russo avesse avuto un infarto nella sua residenza privata.

In questo caso il sosia servirebbe a continuare a dare un’immagine di un leader forte e sano anche quando Putin è in condizioni difficili. Alcuni commentatori sottolineano però come le guance del leader del Cremlino possano essere il risultato di un intervento di chirurgia estetica.