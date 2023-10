Promessa di Giorgia Meloni all'Ucraina sul conflitto con la Russia e l'accusa a Putin dopo attacchi di Hamas

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto in Senato un discorso in preparazione al Consiglio europeo del 26 e 27 ottobre parlando, oltre che della guerra in Israele, anche del conflitto fra Ucraina e Russia non lesinando un’accusa a Vladimir Putin. La premier ha ribadito la necessità di mantenere il sostegno all’Ucraina criticando la mancata condanna, da parte della Russia, dell’attacco di Hamas a Israele. Meloni ha anche condannato la “guerra del grano” promossa da Putin, giudicata come una mossa a danno dei più vulnerabili, promettendo l’impegno italiano a superare il blocco per aiutare i paesi in difficoltà.

Il discorso a Palazzo Madama

Mercoledì 25 ottobre, alla vigilia del vertice del Consiglio UE, Giorgia Meloni ha affrontato in Senato vari temi chiave del contesto internazionale, tra cui il conflitto tra Israele e Hamas, la questione dei migranti e le relazioni tra l’Unione Europea e l’Ucraina.

La presidente del Consiglio è stata a lungo applaudita dai senatori nel momento in cui ha ribadito il diritto di Israele di esistere. In programma per la giornata, l’apertura del dibattito anche alla Camera dei Deputati a partire dalle ore 16.

Cosa ha promesso all’Ucraina

“Un mondo in cui non esistono più linee rosse invalicabili è un Mondo insicuro per tutti, anche per noi, non solo per chi è coinvolto nei conflitti” ha ricordato Giorgia Meloni, parlando del conflitto fra Russia e Ucraina che perdura ormai da più di un anno e mezzo.

La Presidente del Consiglio ha corroborato il concetto lanciando un’accusa alla Russia di Putin. “Non è un caso che non ci siano state condanne specifiche della Russia dell’attacco di Hamas” ha sottolineato Meloni, che ha voluto quindi ribadire “il sostegno al popolo ucraino”.

La condanna alla Russia

“Non dobbiamo fare l’errore di affievolire il sostegno alla causa ucraina” ha chiarito la Premier, specificando che il nostro Paese guarda “non solo al presente ma un futuro di pace, a un futuro europeo per l’Ucraina”.

L’attacco di Giorgia Meloni a Putin è legato inoltre alla questione del blocco del grano. “La guerra del grano è una guerra condotta contro i poveri” ha dichiarato la Presidente del Consiglio, sottolineando che come Italia si continua a condannare la Russia per il blocco del grano ucraino.

La promessa della Premier è stata chiara: l’Italia compirà “tutti gli sforzi” possibili per superare il blocco, in quanto “quella scelta impatta sui paesi più in difficoltà”.