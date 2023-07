Il video delle persone intrappolate nelle auto trascinate dall'acqua a Saragozza per il maltempo in Spagna

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Anche la Spagna sta facendo i conti con il maltempo e tra i luoghi del paese iberico maggiormente colpiti c’è Saragozza. Le immagini provenienti dal capoluogo dell’Aragona sono impressionanti.

Cosa è successo a Saragozza

Saragozza, capoluogo dell’Aragona (regione della Spagna nord-orientale), è stata colpita da un forte e improvviso temporale nel tardo pomeriggio di giovedì 6 luglio. L’acqua ha causato molti danni: sono tante le strade, soprattutto quelle del sud-est della città, a essere rimaste completamente allagate. I Vigili del Fuoco hanno aiutato diverse persone bloccate nei loro veicoli o in altre situazioni.

“Non abbiamo dati storici di nessun episodio simile in passato“, ha affermato la sindaca di Saragozza Natalia Chueca in alcune dichiarazioni riportate dal Tg di La7.

Auto trascinate dall’acqua a Saragozza: il video impressionante

Su Twitter sta circolando un video pubblicato dall’account StriegSe che mostra alcune automobili trascinate dall’acqua lungo una strada ormai trasformata in un fiume a Saragozza.

Danni anche nella città basca di Vitoria

Danni sono stati registrati anche nella città basca di Vitoria, dove, come riportato dai media locali, si è verificata una “fortissima grandinata”.