Il video delle dichiarazioni del parroco di Caivano contro Roberto Saviano: "Mai accettato i miei inviti"

Il dibattito su Caivano si sposta, ora, dal piano politico del governo che cerca di ripristinare la presenza dello Stato a quello personale tra Roberto Saviano e Don Patriciello. Il parroco, ricordiamo, ha accolto Giorgia Meloni nel giorno del suo arrivo al Parco Verde.

Dopo lo stupro di gruppo ai danni di due bambine, il premier ha fatto visita ai luoghi interessati dai fatti di cronaca più recenti. Nei giorni successivi è stato posto in opera un maxi blitz che lo scrittore Roberto Saviano ha bollato come “propaganda”, riuscendo a citare anche Giambruno e considerando, sostanzialmente, un atto populista l’intervento del governo.

Parole che non sono piaciute a Don Patriciello, che in un articolo pubblicato su ‘L’Avvenire’ ha risposto allo scrittore invitandolo a svestire i panni del “profeta di sventura” e a non cadere “nella trappola della facile diagnosi”. Non un attacco, quanto un invito a non considerare solo la parte politica della vicenda.

Tuttavia, in un’intervista concessa all”Ansa’, il parroco di Caivano è andato più a fondo: “Non capisco perché Saviano ha dichiarato che la presenza dello Stato a Caivano sia la fine, trovo inutile e fuorviante ciò che ha detto“.

Infine: “L’ho invitato parecchie volte nella mia parrocchia ma non ha mai accettato. Meloni invece ha subito accolto il mio invito ed è venuta. Il mio invito a Saviano è sempre aperto”.