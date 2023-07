Il video della sparatoria nel mercato di Panama mentre centinaia di tifosi guardano la partita della Nazionale

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Prima gli occhi rivolti alla tv e poi gli spari. È successo all’interno di un mercato di Panama dove centinaia di tifosi si sono radunati per seguire la finale della Gold Cup contro il Messico. Lì, nel bel mezzo della partita, si è consumata una sparatoria. Tanta la paura tra le persone presenti, ma fortunatamente la sparatoria non ha causato nessuna vittima.

Gli attimi della sparatoria

Erano tutti intenti a seguire il match finale della Gold Cup tra Panama e Messico (terminato con una vittoria del Messico) quando improvvisamente alcuni spari hanno distratto l’attenzione dei tifosi dagli schermi installati in un mercato di Panama per seguire la partita.

Nel video diffuso da Ansa, si coglie la preoccupazione che ha invaso il mercato in cui il 16 luglio è avvenuta la sparatoria che ha lanciato scompiglio tra i presenti.

Fonte foto: ANSA/AFP La fuga dei tifosi dopo la sparatoria nel mercato di Panama

Un ragazzo ha gli occhi fissi alla tv quando sente i primi spari. È incredulo, proprio come tutti i tifosi radunati a tifare per la Nazionale.

È servito qualche istante, infatti, prima che scattasse il panico nella folla.

La gente in fuga dal mercato

Dopo i primi spari si distinguono chiaramente le urla di alcuni tifosi. Le immagini di quei momenti diffuse dalle agenzie di stampa testimoniano la confusione che in un attimo ha dominato il mercato di Panama.

I tifosi intenti a seguire la partita hanno iniziato a cercare vie di fuga, temendo per la propria incolumità. Qualcuno ha cercato di nascondersi al buio per mettersi in salvo.

In uno dei nascondigli individuati c’è chi cerca di osservare cosa accade nel mercato ricorrendo alla torcia del telefono per non dare troppo nell’occhio.

Nella fuga alla ricerca di riparo si sentono rumori di stoviglie che cadono dai tavoli. Probabilmente sono piatti e bicchieri che si sono rotti nella foga con cui la gente ha cercato di lasciare il posto.

Nessuna vittima nella sparatoria

Fortunatamente, al netto del panico causato tra i tifosi, la sparatoria avvenuta nel mercato di Panama durante la finale tra la Nazionale e il Messico non ha causato nessuna vittima.

La paura però è stata tanta. Ed è ben visibile dalle immagini disponibili in cui si osservano clienti e dipendenti nascondersi dietro il bancone del bar.

Circa due mesi anche in Italia si era molto discusso di una sparatoria in occasione della partita con cui il Napoli ha vinto lo scudetto. In quell’occasione però è morto un ragazzo di 26 anni.