A Napoli si spara nei festeggiamenti per lo scudetto: morto un 26enne e i proiettili feriscono tre ragazzi

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Festeggiamenti per lo scudetto macchiati di sangue a Napoli. Dopo la mezzanotte, infatti, nel centro cittadino ci sono stati spari che hanno provocato un morto e tre feriti. A perdere la vita è stato un ragazzo di 26 anni. La vittima, Vincenzo Costanzo, è stata trasportata in ospedale. Il 26enne è deceduto a causa delle ferite riportate sul corpo.

Gli spari dopo la mezzanotte

Gli spari che hanno causato un morto e tre feriti sarebbero partiti intorno a mezzanotte e mezza. Il luogo sarebbe da rintracciare nel centro cittadino, dove erano in corso i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli.

Più precisamente, i colpi di arma da fuoco potrebbero essere stati sparati in piazza Volturno, a ridosso di corso Garibaldi.

Fonte foto: ANSA Gli agenti dei carabinieri sul luogo in cui sono partiti i colpi di arma da fuoco a Napoli

L’intervento più urgente dei carabinieri, però, è stato in piazza Carlo III. È lì, infatti, che sarebbe stato soccorso il 26enne Vincenzo Costanzo.

Il 26enne deceduto in ospedale per le ferite

Il ragazzo di appena 26 anni era residente a Ponticelli e si trovava a Napoli per partecipare, verosimilmente, ai festeggiamenti per la vittoria dello scudetto.

Durante la sparatoria, la vittima sarebbe stata colpita in più parti del corpo. I soccorsi, infatti, lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale Cardarelli.

Per il ragazzo, però, non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate sarebbero state fatali per il 26enne. Come anticipato, nella notte tra il 4 e il 5 maggio, sono anche rimaste ferite altre tre persone.

Non è da escludere che anche loro siano state coinvolte nella stessa sparatoria. Ad essere raggiunti dai proiettili sono stati una ragazza di 26 anni, un ragazzo di 24 anni e un 20enne.

La prima è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. Gli altri due, invece, hanno lasciato l’ospedale con una prognosi di 15 giorni.

La dinamica in corso di accertamento

In queste ore, le persone ferite dovrebbero essere sentite dagli inquirenti per fare chiarezza su quanto accaduto. In primis bisognerà capire se Vincenzo Costanzo sia morto nella stessa sparatoria in cui sono rimasti feriti i tre ragazzi.

E poi occorrerà comprendere se gli spari siano partiti nell’ambito dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli o se, invece, si sia trattato di una lite finita male.

Nella serata, infine, si segnalato ulteriori due persone ferite a causa dell’esplosione di alcuni petardi. Si tratta di un uomo di 49 anni e di un 19enne.