Spari in strada a Seregno vicino Monza, colpito un uomo: è gravissimo, proiettili esplosi da un'auto in corsa

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Un inseguimento con spari ha movimentato le strade di Seregno, vicino Monza. Un uomo di 67 anni sarebbe stato preso di mira da un gruppo di persone, che lo avrebbero inseguito in auto e raggiunto con una decina di colpi di arma da fuoco. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale in gravissime condizioni.

L’inseguimento per le strade

Nella mattina di martedì 11 luglio, un gruppo di persone a bordo di un furgone cabinato ha inseguito l’automobile di un uomo in giro per la città di Seregno, in provincia di Monza e Brianza.

L’inseguimento è cominciato all’altezza di via alla Porada ed è andato avanti per circa 500 metri, concludendosi all’angolo con via Locatelli.

L’auto del 56enne dopo gli spari e lo schianto

Una volta arrivati in via Wagner, intorno alle 11.30, uno degli uomini ha iniziato a sparare a raffica contro l’auto su cui viaggiava il 56enne di origini calabresi, residente a Seregno.

I carabinieri hanno rinvenuto almeno una decina di bossoli disseminati per centinaia di metri. Alcuni hanno colpito la vettura e 5 hanno raggiunto l’uomo al volante.

La vittima, ferita, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un furgone della frutta fermo al semaforo.

I soccorsi al ferito

Il 56enne, dopo lo schianto contro il furgone, è sceso dalla sua vettura ed è caduto a terra. L’uomo si trovava in una pozza di sangue quando è stato raggiunto dai sanitari del 118.

A sirene spiegate, la vittima è stata trasportata al pronto soccorso di Desio. I colpi che lo hanno raggiunto fortunatamente non sono risultati mortali: l’uomo è ricoverato adesso in gravissime condizioni, ma non sembra essere in pericolo di vita.

Dei 5 colpi di proiettile, i 2 più gravi sono quelli che lo hanno raggiunto alla schiena.

Le indagini sull’aggressione

Subito dopo la sparatoria, il commando si è allontanato velocemente.

Adesso i carabinieri del Comando di Seregno hanno circoscritto l’area dove è avvenuta la sparatoria, nel tentativo di trovare degli elementi utili a rintracciare gli aggressori.

Gli agenti hanno anche ascoltato le persone che hanno assistito al rapidissimo conflitto a fuoco.