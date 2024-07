Il video della rissa tra donne in un lido di Varcaturo a Napoli: scoppia il caos per i lettini in riva al mare

Botte al mare, in un lido a Varcaturo, fascia costiera del Giuglianese, in provincia di Napoli: protagoniste della rissa alcune donne.

Il video dell’episodio è stato rilanciato sui social dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, unitamente al portavoce regionale di Europa Verde Rosario Visone.

Lido a Varcaturo, Napoli: rissa tra donne per i lettini in riva al mare

La tensione, secondo quanto raccontato da un testimone che ha spedito il filmato a Borrelli e Visone, sarebbe iniziata a salire nel momento in cui due donne avrebbero preteso dai bagnini del lido che i loro lettini fossero posizionati in riva al mare, fregandosene di chi era arrivato prima di loro e si era piazzato in un posto migliore.

Fonte foto: ANSA

Quando il personale presente sulla spiaggia si è rifiutato di ascoltare le due donne, sarebbe scattato il caos.

Nella rissa, oltre alle già citate donne, sono state coinvolte altre bagnanti e pure alcuni membri del personale del lido.

Borrelli e Vanone: “Vortice di violenza immotivata”

“Siamo davanti a un vortice di violenza cieca e immotivata da cui nessuno è immune. Una rissa tra donne in pieno giorno, davanti a famiglie e bambini. Per cosa? Un lettino in riva al mare. Abbiamo superato ogni immaginazione”. Così Vanone e Borrelli nel commentare l’accaduto

“Chi non è in grado di stare in mezzo agli altri – hanno aggiunto Borrelli e Vanone -, mettendo a rischio la sicurezza di tutti, deve essere rieducato, non può girare a piede libero seminando il terrore nelle nostre città”.

E ancora: “I cittadini per bene sono stanchi di subire i soprusi di questi soggetti che sanno esprimersi solo attraverso violenza e criminalità”.

“Servono pene certe”

“Servono pene certe e nessuna attenuante – proseguono i due – perché chi pensa di poter fare ciò che vuole, seminando il panico su una spiaggia, non può restare impunito. Chiediamo che queste donne vengano individuate e assicurate al più presto alla giustizia”, hanno concluso il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra e il portavoce regionale di Europa Verde.