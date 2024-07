Roma, maxi-rissa sulla metro A fra borseggiatori e turisti scippati: chiusa la stazione Barberini

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Violenza in metropolitana nel pomeriggio del 13 luglio sulla linea A di Roma. Una maxi-rissa tra un gruppo di borseggiatori sudamericani e alcuni passeggeri ha paralizzato il traffico per circa mezz’ora, costringendo Atac a chiudere la stazione di Barberini per motivi di sicurezza.

Roma, maxi rissa sulla Metro A

Come riporta La Repubblica, secondo le prime ricostruzioni la lite sarebbe scoppiata intorno alle 18 all’interno di un vagone della metro.

Un turista avrebbe reagito a un tentativo di scippo da parte di un borseggiatore, venendo poi aggredito da lui e dai suoi complici.

La maxi-rissa è avvenuta su un vagone della Metro A, portando alla chiusura della stazione Barberini

La violenza è esplosa rapidamente, con calci, pugni, spintoni e l’utilizzo di spray al peperoncino da parte di uno dei malviventi.

Nel parapiglia, diversi passeggeri sono stati costretti a rifugiarsi nella cabina del macchinista per evitare di essere coinvolti.

I borseggiatori sono scappati

La rissa ha provocato ferite a diverse persone, come testimoniano le tracce di sangue rinvenute sul vagone.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia, che però non sono riuscite a identificare i responsabili della rissa, tutti di origine sudamericana e datisi alla fuga prima dell’arrivo degli agenti.

Le forze dell’ordine stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della metro per ricostruire l’accaduto e identificare i colpevoli.

Il caso Cicalone

L’episodio del 13 luglio è solo l’ultimo di una serie di aggressioni che si sono verificate sulla rete metropolitana romana negli ultimi tempi, alimentando il senso di insicurezza tra i cittadini.

A fine giugno, lo youtuber Simone Cicalone e la videomaker Evelina erano stati aggrediti da un gruppo di borseggiatori sudamericani mentre giravano un video nella stazione di Termini.

Le autorità cittadine invitano i cittadini a prestare attenzione e a denunciare alle forze dell’ordine qualsiasi episodio di violenza o reato che dovessero subire o assistere.