Il video dell'incendio che avvolge un intero palazzo a Sydney in Australia: crolla anche una parete

Le autorità australiane sono al lavoro per determinare le cause di un enorme incendio scoppiato all’interno di un edificio storico di sette piani situato nel centro di Sydney, in Australia.

Le fiamme

Più di 120 vigili del fuoco e 30 autobotti hanno raggiunto l’edificio in fiamme a Surry Hills, a Randle Street, verso le ore 16 (circa le 8 del mattino in Italia) di giovedì 25 maggio.

Diverse palazzine limitrofe, secondo quanto riportato dall’Abc, sono state evacuate, mentre i vigili del fuoco stavano domando l’incendio che ha sventrato l’ex fabbrica di cappelli Rc Henderson.

Caos e panico in città

Il vasto incendio ha generato il panico nella città australiana. La gente in strada ha iniziato a urlare mentre mattoni e grossi pezzi di muro hanno iniziato a schiantarsi al suolo.

In appena due ore, il commissario ad interim dei Vigili del fuoco Jeremy Fewtrell ha dichiarato che l’incendio è stato contenuto e che, fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi.

“Sono lieto di annunciare che non ci sono notizie di lesioni o gravi ferite. Per domare completamente l’incendio ci vorranno ancora molte ore, quindi credo che passeremo qui tutta la notte, fino al mattino”. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo è partito dal terzo piano dell’edificio per cause ancora da accertare.

Fonte foto: ANSA Un’immagine del devastante incendio scoppiato a Sydney, Australia

Disagi per il traffico

Il rogo ha provocato disagi per il traffico cittadino di Sydney. Gli autobus verso Surry Hills sono stati deviati, mentre anche la metropolitana leggera è stata fermata per alcune ore.

L’edificio andato in fiamme aveva una storia importante poiché, in passato, era una fabbrica di cappelli della RC Henderson. Avrebbe dovuto essere trasformato in un hotel, secondo una domanda presentata alla città di Sydney.

L’immobile, situato nel centro della città australiana, è stato costruito nel 1911, un anno primo che la storica azienda venisse fondata.

I passanti hanno descritto il devastante incendio come una scena apocalittica. “Era essenzialmente un candelabro”, ha raccontato un residente al Guardian Australia che vive a circa 100 metri dal rogo. “Era una scena fondamentalmente apocalittica, c’era cenere che cadeva ovunque, le braci piovevano“.

Fortunatamente, secondo quanto trapelato, gli edifici antistanti erano vuoti o comunque non occupati poiché alcuni dovevano essere demoliti e ricostruiti.