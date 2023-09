Il video del carabiniere che prende a schiaffi un uomo a Viterbo: era intervenuto per la musica troppo alta

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Uno schiaffo in pieno volto per la musica troppo alta. A Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo, un carabiniere è stato denunciato da un 32enne. Il primo, infatti, lo ha colpito con uno schiaffo dopo essere intervenuto fuori dall’abitazione del ragazzo per la segnalazione di una vicina che lamentava il volume alto della musica proveniente dalla casa del giovane. La scena è stata immortalata in un video registrato dalle telecamere di videosorveglianza dell’abitazione.

La segnalazione della vicina di casa

L’episodio denunciato dal 32enne e immortalato nelle immagini della videosorveglianza, risale allo scorso 14 agosto.

Il ragazzo stava ascoltando musica ad alto volume nella sua casa di Castiglione in Teverina, in provincia di Viterbo. Secondo quanto riportato nella sua denuncia, una vicina di circa 70 anni – con la quale non ci sarebbero buoni rapporti – si sarebbe lamentata dell’alto volume allertando i carabinieri.

Un frame del video in cui si vede il carabiniere colpire con uno schiaffo il 32enne

Una volta raggiunta la casa del 32enne, un maresciallo ha colpito al volto il giovane con uno schiaffo che gli ha fatto volare via gli occhiali. Il tutto è avvenuto all’esterno dell’abitazione, dove è installata una telecamera che ha registrato la scena oggetto di denuncia.

Lo schiaffo ripreso dalle telecamere

Un paio di passi fuori dell’ingresso di casa, poi lo schiaffo in pieno volto. “A chi avresti dato dello stronzo?”, chiede il maresciallo al 32enne davanti a due colleghi rimasti immobili davanti all’aggressione.

“Con chi ce l’avevi?”, prosegue il carabiniere mentre gli occhiali del giovane sono finiti per terra dopo il colpo in viso. “Questo qui me lo portate in caserma”, aggiunge il maresciallo rivolgendosi ai colleghi con cui è intervenuto per la segnalazione.

Lì, nella caserma dei Carabinieri, il giovane sarebbe rimasto per due ore senza alcun motivo, secondo quanto riferito dall’avvocato del 32enne.

La denuncia per percosse, poi quella per stalking

La sera stessa, dopo essere stato rilasciato, il 32enne avrebbe sporto denuncia per percosse e lesioni contro il maresciallo immortalato nel video.

Secondo quanto ricostruito dal giovane, tuttavia, la vicenda non sarebbe terminata lì. A distanza di qualche giorno, infatti, il maresciallo gli avrebbe fatto nuovamente visita accompagnato da un medico per un TSO.

Per questo, il 32enne avrebbe fatto una seconda denuncia: questa volta per atti persecutori. Adesso, mentre l’Arma dei carabinieri ha avviato un esame disciplinare, sulla vicenda indaga la Procura della Repubblica.

A maggio, un caso ancora più grave si è registrato a Livorno dove un carabiniere ha colpito con un calcio un ragazzo dopo averlo fermato.