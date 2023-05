Carabiniere dà un calcio in faccia a un ragazzo a terra a Livorno dopo averlo fermato: il video diventa virale

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

A Livorno un nuovo caso di arresto violento. Dopo la vicenda della donna aggredita a Milano da alcuni agenti di polizia locale, sui social spunta un nuovo video di denuncia contro le forze dell’ordine, diventato ben presto virale. Nel filmato, girato mercoledì 24 maggio a Livorno e diffuso dalla pagina social Welcome to favelas, si vede un giovane fermato in strada da due carabinieri. I due ripetono più volte la parola “Fermo”, con il giovane già immobilizzato a terra. Ad un certo punto, mentre un militare tiene il ragazzo a terra, il collega gli sferra un calcio in faccia. L’Arma dei carabinieri in una nota chiarisce che “tale condotta non è assolutamente in linea con i valori dell’Arma. Il comportamento del militare verrà giudicato immediatamente con il massimo rigore sotto ogni aspetto, a partire dal trasferimento istantaneo a un incarico non operativo”.